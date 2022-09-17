Североатлантический альянс планировал расширение около российских границ еще несколько лет назад. Такое заявление сделал глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр.
«Мы обсудили перестройку наших военных структур с 1949 года, планирование этого [расширения у границ РФ] началось несколько лет назад. Сейчас мы претворяем эти планы в жизнь», — заявил он, его слова приводит ТАСС.
Таким образом, по плану НАТО, около соседних с РФ стран должны были быть развернуты боевые группы бригадного уровня. Они в случае необходимости могли расширяться, пишет RT. Вопросы расширения военного присутствия альянса в странах Восточной Европы стали главными темами заседания военных руководителей НАТО, отмечает телеканал 360.
Расширение НАТО, куда хотят вступить Украина и Грузия, противоречит обещаниям Запада, которые он давал в 1991 году. Североатлантический альянс в своих ответах по гарантиям безопасности России зимой этого года проигнорировал «главные озабоченности» — нерасширение на восток. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от геноцида со стороны Киева.
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Североатлантический альянс планировал расширение около российских границ еще несколько лет назад. Такое заявление сделал глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр. «Мы обсудили перестройку наших военных структур с 1949 года, планирование этого [расширения у границ РФ] началось несколько лет назад. Сейчас мы претворяем эти планы в жизнь», — заявил он, его слова приводит ТАСС. Таким образом, по плану НАТО, около соседних с РФ стран должны были быть развернуты боевые группы бригадного уровня. Они в случае необходимости могли расширяться, пишет RT. Вопросы расширения военного присутствия альянса в странах Восточной Европы стали главными темами заседания военных руководителей НАТО, отмечает телеканал 360. Расширение НАТО, куда хотят вступить Украина и Грузия, противоречит обещаниям Запада, которые он давал в 1991 году. Североатлантический альянс в своих ответах по гарантиям безопасности России зимой этого года проигнорировал «главные озабоченности» — нерасширение на восток. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от геноцида со стороны Киева.