В НАТО признались, что давно планировали расширение к границам с РФ

17 сентября 2022 в 22:07 Размер текста - 17 +

Североатлантический альянс обсуждал перестройку военных структур с 1949 года Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Переговоры России и НАТО Североатлантический альянс планировал расширение около российских границ еще несколько лет назад. Такое заявление сделал глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр. «Мы обсудили перестройку наших военных структур с 1949 года, планирование этого [расширения у границ РФ] началось несколько лет назад. Сейчас мы претворяем эти планы в жизнь», — заявил он, его слова приводит ТАСС. Таким образом, по плану НАТО, около соседних с РФ стран должны были быть развернуты боевые группы бригадного уровня. Они в случае необходимости могли расширяться, пишет RT. Вопросы расширения военного присутствия альянса в странах Восточной Европы стали главными темами заседания военных руководителей НАТО, отмечает телеканал 360. Расширение НАТО, куда хотят вступить Украина и Грузия, противоречит обещаниям Запада, которые он давал в 1991 году. Североатлантический альянс в своих ответах по гарантиям безопасности России зимой этого года проигнорировал «главные озабоченности» — нерасширение на восток. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от геноцида со стороны Киева.

Североатлантический альянс планировал расширение около российских границ еще несколько лет назад. Такое заявление сделал глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр. «Мы обсудили перестройку наших военных структур с 1949 года, планирование этого [расширения у границ РФ] началось несколько лет назад. Сейчас мы претворяем эти планы в жизнь», — заявил он, его слова приводит ТАСС. Таким образом, по плану НАТО, около соседних с РФ стран должны были быть развернуты боевые группы бригадного уровня. Они в случае необходимости могли расширяться, пишет RT. Вопросы расширения военного присутствия альянса в странах Восточной Европы стали главными темами заседания военных руководителей НАТО, отмечает телеканал 360. Расширение НАТО, куда хотят вступить Украина и Грузия, противоречит обещаниям Запада, которые он давал в 1991 году. Североатлантический альянс в своих ответах по гарантиям безопасности России зимой этого года проигнорировал «главные озабоченности» — нерасширение на восток. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от геноцида со стороны Киева.