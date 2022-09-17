17 сентября 2022

Ветеран «Альфы» Гончаров обвинил ЦРУ в терроризме

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Презентация доклада Андрея Манойло
ЦРУ спонсируют Украину сейчас, как ранее снабжали афганских террористов, заметил Сергей Гончаров Фото:

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США превратилось в глобальную террористическую организацию, благодаря своим жестоким методам работы, основанных на насилии. Об этом заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Можно совершенно четко говорить о том, что ЦРУ является глобальной террористической организацией. <…> Мы видим, что акции, которые проводит ЦРУ в разных частях мира, основаны на насилии. Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», — заявил Сергей Гончаров РИА «Новости».

Эксперт напомнил о скандалах, связанных с секретными тюрьмами ЦРУ, куда без суда и следствия попадали «неугодные американцам люди». «Показательно, что не так давно во главе ЦРУ стояла [Джина] Хаспел, про которую известно, что она была непосредственно причастна к пыткам заключенных», — подчеркнул он.

Кроме того, Гончаров провел параллель между поставками ЦРУ вооружений афганским моджахедам в 1980-е годы с военной поддержкой Украины. «Сейчас речь идет уже о других системах вооружений, но принцип тот же — борьба с Россией чужими руками», — резюмировал он.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн признал, что США оказывают давление на международные организации для того, чтобы скрыть преступления киевского режима. По его словам, ЦРУ применяют на Украине те же методы, что и в Сирии.

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США превратилось в глобальную террористическую организацию, благодаря своим жестоким методам работы, основанных на насилии. Об этом заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «Можно совершенно четко говорить о том, что ЦРУ является глобальной террористической организацией. <…> Мы видим, что акции, которые проводит ЦРУ в разных частях мира, основаны на насилии. Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», — заявил Сергей Гончаров РИА «Новости». Эксперт напомнил о скандалах, связанных с секретными тюрьмами ЦРУ, куда без суда и следствия попадали «неугодные американцам люди». «Показательно, что не так давно во главе ЦРУ стояла [Джина] Хаспел, про которую известно, что она была непосредственно причастна к пыткам заключенных», — подчеркнул он. Кроме того, Гончаров провел параллель между поставками ЦРУ вооружений афганским моджахедам в 1980-е годы с военной поддержкой Украины. «Сейчас речь идет уже о других системах вооружений, но принцип тот же — борьба с Россией чужими руками», — резюмировал он. Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн признал, что США оказывают давление на международные организации для того, чтобы скрыть преступления киевского режима. По его словам, ЦРУ применяют на Украине те же методы, что и в Сирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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