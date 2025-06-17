Певица Наталья Штурм в начале июня переехала в роскошный дом, который купила на честно заработанные деньги без всяких кредитов. О своем новом гнездышке звезда рассказала в разговоре с URA.RU, а уже через две недели появились тревожные новости: якобы артистку и законную владелицу особняка родные выгнали из него и определи в дом для прислуги! В беседе с агентством Наталья прояснила ситуацию.
«Никто меня никуда не выгонял — это бред. Я рассказывала журналистам, что у меня на территории есть маленький одноэтажный дом, рассчитанный на прислугу. Он требует ремонта. И я уже нашла рабочих, которые займутся его обустройством. А журналисты вдруг решили исковеркать информацию и преподать ее совсем в ином ключе», — рассказала Наталья.
Певица делилась: она купила трехэтажный дом, стоимость которого озвучивать не стала. Однако уточнила — накопить на недвижимость ей помогло в том числе рациональное расходование средств на еду. В месяц Наталья тратит на еду всего 2500 рублей. Судя по роскошной фигуре артистки, это положительно сказывается не только на кошельке, но и внешнем виде.
По словам Натальи, ей многого не надо — орешки, фрукты, овощи и травяные чаи. Такой нехитрый способ и помогает оставаться в прекрасной форме.
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