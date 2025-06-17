Гладков: ВСУ убили главу Гончаровского поселения в Курской области

17 июня 2025 в 22:10 Размер текста - 17 +

Дрон Украины поразил машину, в которой ехал глава поселения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб 17 июня в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации администрации, удар был нанесен дронами по легковому автомобилю на дороге в районе села Борисполье Ракитянского района. В результате полученных ранений Александр Гаркавенко скончался на месте. «Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — уточнил Гладков в telegram-канале. Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб 17 июня в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации администрации, удар был нанесен дронами по легковому автомобилю на дороге в районе села Борисполье Ракитянского района. В результате полученных ранений Александр Гаркавенко скончался на месте. «Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — уточнил Гладков в telegram-канале. Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится проверка всех обстоятельств случившегося.