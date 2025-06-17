Гладков: ВСУ убили главу Гончаровского поселения в Курской области

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Беспилотники и последствия ударов по городам беспилотниками. Создано в Midjourney., бпла, беспилотник, дрон, бпла атака
Дрон Украины поразил машину, в которой ехал глава поселения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб 17 июня в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации администрации, удар был нанесен дронами по легковому автомобилю на дороге в районе села Борисполье Ракитянского района. В результате полученных ранений Александр Гаркавенко скончался на месте. «Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — уточнил Гладков в telegram-канале.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

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Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб 17 июня в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации администрации, удар был нанесен дронами по легковому автомобилю на дороге в районе села Борисполье Ракитянского района. В результате полученных ранений Александр Гаркавенко скончался на месте. «Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — уточнил Гладков в telegram-канале. Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится проверка всех обстоятельств случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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