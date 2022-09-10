В США признали, что давят на МАГАТЭ и ООН из-за Запорожской АЭС

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: МАГАТЭ и ООН находятся под давлением США из-за ЗАЭС

11 сентября 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

МАГАТЭ и ООН не могут сказать правду об обстрелах ЗАЭС из-за давления США, заявил Рэй Макговерн Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США оказывают давление на экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации объединенных наций (ООН), из-за чего они не могут заявить о том, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн. «Что касается Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе [станции]. Кто обстреливает ее? Вам придется принять на веру, что русские обстреливают сами себя, если вы считаете, что по ней стреляет Россия. В то же время эксперты ООН, МАГАТЭ, даже находясь под огнем снарядов, летящих с другого берега реки (Днепра — прим. ред.), не могут признать, что их выпускает Украина и тем самым создает серьезную опасность станции», — приводит слова Рэя Макговерна РИА «Новости». Он заметил, что подобную ситуацию можно было наблюдать в Сирии несколько лет назад, когда президента Башара Асада обвиняли в химических атаках, что в результате было опровергнуто в ходе последующих исследований. «Мы знаем это, а также то, что инспекторы ООН установили этот факт, но назначенные США люди повернули эти выводы вспять», — резюмировал эксперт. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя разочаровался из-за результата работы МАГАТЭ на ЗАЭС. Он отметил, что организация не может обвинить Украину в обстреле станции, что становится главным недостатком доклада. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МАГАТЭ скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. Президент РФ Владимир Путин отметил, что МАГАТЭ находится под давлением, что не дает им сказать правду всему миру об обстрелах ЗАЭС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США оказывают давление на экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации объединенных наций (ООН), из-за чего они не могут заявить о том, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн. «Что касается Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе [станции]. Кто обстреливает ее? Вам придется принять на веру, что русские обстреливают сами себя, если вы считаете, что по ней стреляет Россия. В то же время эксперты ООН, МАГАТЭ, даже находясь под огнем снарядов, летящих с другого берега реки (Днепра — прим. ред.), не могут признать, что их выпускает Украина и тем самым создает серьезную опасность станции», — приводит слова Рэя Макговерна РИА «Новости». Он заметил, что подобную ситуацию можно было наблюдать в Сирии несколько лет назад, когда президента Башара Асада обвиняли в химических атаках, что в результате было опровергнуто в ходе последующих исследований. «Мы знаем это, а также то, что инспекторы ООН установили этот факт, но назначенные США люди повернули эти выводы вспять», — резюмировал эксперт. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя разочаровался из-за результата работы МАГАТЭ на ЗАЭС. Он отметил, что организация не может обвинить Украину в обстреле станции, что становится главным недостатком доклада. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МАГАТЭ скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. Президент РФ Владимир Путин отметил, что МАГАТЭ находится под давлением, что не дает им сказать правду всему миру об обстрелах ЗАЭС.