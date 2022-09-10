США оказывают давление на экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации объединенных наций (ООН), из-за чего они не могут заявить о том, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн.
«Что касается Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе [станции]. Кто обстреливает ее? Вам придется принять на веру, что русские обстреливают сами себя, если вы считаете, что по ней стреляет Россия. В то же время эксперты ООН, МАГАТЭ, даже находясь под огнем снарядов, летящих с другого берега реки (Днепра — прим. ред.), не могут признать, что их выпускает Украина и тем самым создает серьезную опасность станции», — приводит слова Рэя Макговерна РИА «Новости».
Он заметил, что подобную ситуацию можно было наблюдать в Сирии несколько лет назад, когда президента Башара Асада обвиняли в химических атаках, что в результате было опровергнуто в ходе последующих исследований. «Мы знаем это, а также то, что инспекторы ООН установили этот факт, но назначенные США люди повернули эти выводы вспять», — резюмировал эксперт.
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США оказывают давление на экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации объединенных наций (ООН), из-за чего они не могут заявить о том, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн. «Что касается Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе [станции]. Кто обстреливает ее? Вам придется принять на веру, что русские обстреливают сами себя, если вы считаете, что по ней стреляет Россия. В то же время эксперты ООН, МАГАТЭ, даже находясь под огнем снарядов, летящих с другого берега реки (Днепра — прим. ред.), не могут признать, что их выпускает Украина и тем самым создает серьезную опасность станции», — приводит слова Рэя Макговерна РИА «Новости». Он заметил, что подобную ситуацию можно было наблюдать в Сирии несколько лет назад, когда президента Башара Асада обвиняли в химических атаках, что в результате было опровергнуто в ходе последующих исследований. «Мы знаем это, а также то, что инспекторы ООН установили этот факт, но назначенные США люди повернули эти выводы вспять», — резюмировал эксперт. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя разочаровался из-за результата работы МАГАТЭ на ЗАЭС. Он отметил, что организация не может обвинить Украину в обстреле станции, что становится главным недостатком доклада. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МАГАТЭ скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. Президент РФ Владимир Путин отметил, что МАГАТЭ находится под давлением, что не дает им сказать правду всему миру об обстрелах ЗАЭС.