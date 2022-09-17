Депутат из ЯНАО: виновный обязан заплатить за массовый сбор ягеля

Депутат гордумы Надыма Игорь Заборовский: виновный обязан заплатить за незаконный сбор ягеля

18 сентября 2022 в 07:08 Размер текста - 17 +

По мнению специалистов, ягель защищает почву от таяния мерзлоты (фото из архива) Фото: Иван Седов © URA.RU За бесконтрольный сбор ягеля в Надымском районе (ЯНАО) виновные лица должны заплатить штраф. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» депутат городской думы Надыма Игорь Заборовский. «Виновные лица обязаны возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Уничтожение ягеля приведет к уничтожению леса, а значит и к дальнейшему разрушению и заболачиванию почвы. Очень надеюсь, что наши надзорные органы проведут детальный подсчет площади и накажут нерадивого предпринимателя», — написал депутат. Заборовский отметил, что известно о двух участках, на которых велся незаконный сбор. «Лишь на одном участке, с помощью дрона мне удалось насчитать 3750 квадратных метров поврежденного и уничтоженного мха. Таких участков я знаю два. На днях лесники подсчитают точную площадь», — добавил депутат. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские совместно с сотрудниками природоохранной прокуратуры пресекли незаконный сбор ягеля в Надымском районе ЯНАО. Нарушители были пойманы с поличным. Уничтожение ягеля приведет к уничтожению леса, отмечает депутат Заборовский Игорь Заборовский, «ВКонтакте» Депутат приводит примерный подсчет ущерба на своей странице Игорь Заборовский, «ВКонтакте»

За бесконтрольный сбор ягеля в Надымском районе (ЯНАО) виновные лица должны заплатить штраф. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» депутат городской думы Надыма Игорь Заборовский. «Виновные лица обязаны возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Уничтожение ягеля приведет к уничтожению леса, а значит и к дальнейшему разрушению и заболачиванию почвы. Очень надеюсь, что наши надзорные органы проведут детальный подсчет площади и накажут нерадивого предпринимателя», — написал депутат. Заборовский отметил, что известно о двух участках, на которых велся незаконный сбор. «Лишь на одном участке, с помощью дрона мне удалось насчитать 3750 квадратных метров поврежденного и уничтоженного мха. Таких участков я знаю два. На днях лесники подсчитают точную площадь», — добавил депутат. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские совместно с сотрудниками природоохранной прокуратуры пресекли незаконный сбор ягеля в Надымском районе ЯНАО. Нарушители были пойманы с поличным.