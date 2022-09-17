17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Челябинске откроют новый пригородный маршрут автобуса. Схема

В Челябинске откроют новый маршрут автобуса между поселками с 19 сентября
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Алексей Текслер на осмотре новых экологичных автобусов. Челябинск, автобус, городской транспорт
Автобус свяжет несколько пригородных поселков Фото:

В Челябинске с 19 сентября запускают новый пригородный маршрут автобуса №208,который свяжет поселки Полетаево и Долгодеревенское. Стоимость проезда составит от 26 до 82 рублей в зависимости от длительности и способа оплаты поездки.

«С 19 сентября запускается новый автобусный маршрут, который станет первым внутримуниципальным маршрутом Сосновского района в Челябинской агломерации. Он будет следовать через: Полетаево 1-е, Полетаево 2-е, Кайгородово, Кременкуль, поворот на Ключи, Есаульский, Бухарино, Ужевку, Ключевку», — сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок».

Согласно данным организатора перевозок, стоимость проезда по полному маршруту составит 77 рублей при оплате банковской картой, при расчете наличными средствами — 82 рубля (внутри маршрута соответственно 26 и 30 рублей). Перевозку будет осуществлять ООО «Автотранс+».

Автобус №208 станет первым внутримуниципальным маршрутом Сосновского района в Челябинской агломерации

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В Челябинске с 19 сентября запускают новый пригородный маршрут автобуса №208,который свяжет поселки Полетаево и Долгодеревенское. Стоимость проезда составит от 26 до 82 рублей в зависимости от длительности и способа оплаты поездки. «С 19 сентября запускается новый автобусный маршрут, который станет первым внутримуниципальным маршрутом Сосновского района в Челябинской агломерации. Он будет следовать через: Полетаево 1-е, Полетаево 2-е, Кайгородово, Кременкуль, поворот на Ключи, Есаульский, Бухарино, Ужевку, Ключевку», — сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок». Согласно данным организатора перевозок, стоимость проезда по полному маршруту составит 77 рублей при оплате банковской картой, при расчете наличными средствами — 82 рубля (внутри маршрута соответственно 26 и 30 рублей). Перевозку будет осуществлять ООО «Автотранс+».
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