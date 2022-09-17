В Челябинске откроют новый маршрут автобуса между поселками с 19 сентября

Автобус свяжет несколько пригородных поселков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 19 сентября запускают новый пригородный маршрут автобуса №208,который свяжет поселки Полетаево и Долгодеревенское. Стоимость проезда составит от 26 до 82 рублей в зависимости от длительности и способа оплаты поездки.

«С 19 сентября запускается новый автобусный маршрут, который станет первым внутримуниципальным маршрутом Сосновского района в Челябинской агломерации. Он будет следовать через: Полетаево 1-е, Полетаево 2-е, Кайгородово, Кременкуль, поворот на Ключи, Есаульский, Бухарино, Ужевку, Ключевку», — сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок».

Согласно данным организатора перевозок, стоимость проезда по полному маршруту составит 77 рублей при оплате банковской картой, при расчете наличными средствами — 82 рубля (внутри маршрута соответственно 26 и 30 рублей). Перевозку будет осуществлять ООО «Автотранс+».