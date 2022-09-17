В Тобольске водитель автобуса зажал дверями ногу женщины с ребенком с ДЦП и поехал

18 сентября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Водитель автобуса зажал дверями ногу женщины, которая выходила на остановке с дочерью Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) водитель автобуса зажал дверями ногу женщины, которая выходила из транспорта с ребенком с ДЦП, и двинулся в путь. Об этом тоболячка рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. Инцидент произошел в автобусе №9 на остановке площадь Победы. «Я вышла из автобуса: одна нога на асфальте, другая в автобусе. Держу дочь за руку, пока она выйдет. Двери начинают закрываться, ударяются о дочь, которая еще не вышла. Двери открылись, дочь вышла. Я не успела убрать ногу и двери снова закрываются, водитель начинает движение. Побежали люди, стали стучать в двери и кричать, чтобы открыли двери. У дочери ДЦП, из автобуса выходит медленно. Потом водитель открыл двери», — рассказала URA.RU жительница Тобольска Ксения Лупик. В ПАТП женщина не обращалась. Тоболячка уточнила, что кондуктор предложил вызвать скорую, но женщина отказалась. «Я просто потянула мышцу, даже синяка нет. Просто неприятна сама ситуация. И ребенок испугался», — отметила Ксения Лупик. Агентство URA.RU направило запрос в тобольское ПАТП. Ответ ожидается.

В Тобольске (Тюменская область) водитель автобуса зажал дверями ногу женщины, которая выходила из транспорта с ребенком с ДЦП, и двинулся в путь. Об этом тоболячка рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. Инцидент произошел в автобусе №9 на остановке площадь Победы. «Я вышла из автобуса: одна нога на асфальте, другая в автобусе. Держу дочь за руку, пока она выйдет. Двери начинают закрываться, ударяются о дочь, которая еще не вышла. Двери открылись, дочь вышла. Я не успела убрать ногу и двери снова закрываются, водитель начинает движение. Побежали люди, стали стучать в двери и кричать, чтобы открыли двери. У дочери ДЦП, из автобуса выходит медленно. Потом водитель открыл двери», — рассказала URA.RU жительница Тобольска Ксения Лупик. В ПАТП женщина не обращалась. Тоболячка уточнила, что кондуктор предложил вызвать скорую, но женщина отказалась. «Я просто потянула мышцу, даже синяка нет. Просто неприятна сама ситуация. И ребенок испугался», — отметила Ксения Лупик. Агентство URA.RU направило запрос в тобольское ПАТП. Ответ ожидается.