Снег может помочь: тюменцам рассказали, как правильно продавать загородную недвижимость зимой

Зимой предложений по «загородке» меньше, но спрос никуда не пропадает

В Тюмени закончился сезон высокого спроса на загородную недвижимость. Сначала позиции «загородки» подкосили нововведения и высокая ключевая ставка, а в начале октября из-за сезонных изменений цены снизились на существенные 5%. Однако есть продавцы, которые стремятся найти нового владельца своим домам и коттеджам в любой сезон. URA.RU собрало главные советы для тех, кто не готов ждать весны.

Преимущества продажи «загородки» зимой

Некоторые риэлторы отмечают, что зимой можно более выгодно или более срочно продать дом или коттедж. Дело в том, что в межсезонье объявлений меньше, а спрос приостанавливается — но вполне может активизироваться в свете новых предложений.

Подготовьте дом к продаже

Все ключевые советы риэлторов остаются прежними: дом нужно привести в порядок, провести косметические приготовления, починить все, что сломано. Как снаружи, так и внутри. Товару следует придать презентабельный вид, а кроме того, нужно убедиться, что все необходимые для продажи документы в норме.

Некоторые считают, что зимой коттедж можно показать в более выгодном свете

Однако, продажа дома вне сезона имеет и важные отличия. В частности, для того, чтобы сделать свежие фотографии, стоит дождаться, когда выпадет снег. Слякоть на фото сильно испортит общее впечатление. Возможно, есть смысл дождаться начала декабря и украсить дом к новогодним праздникам, подсказывают риэлторы.

Если дом находится в живописном месте (в лесу или у озера), постарайтесь отразить это на фото — опять же, дождавшись снега. Зимние пейзажи зачастую усиливают желание покупателя приобрести вашу недвижимость.

Приведите в порядок участок

Как правило, люди примеряют интерьер дома и прилежащую территорию на себя, говорят опытные продавцы недвижимости. Никто не захочет представлять себя среди мусора, спиленных веток или разбросанных детских вещей.

В зимней продаже коттеджа на руку продавцу может сыграть и окружение

Приберите все, что лежит не на месте. Если территория около дома благоустроена — сметите снег или счистите грязь с дорожек, уберите рабочий инструмент в кладовку, уберите лишние ветки и прочий мусор, почистите от снега крыши построек. В доме стоит протереть пыль, вымыть полы, убрать валяющиеся вещи.

Соберите все необходимые документы

Приведя в порядок имущество, стоит позаботиться и о доказательствах его законности. Все документы, требуемые для продажи — те же, что и летом:

свежая выписка из ЕГРН;

документ о собственности на землю;

межевой план, устанавливающий границы участка;

подтверждение отсутствия обременений;

согласие всех, у кого есть доля недвижимости;

паспорт продавца.