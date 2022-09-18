Российские войска спасли Новую Каховку от десятков ракет ВСУ

ВГА Новой Каховки: российская ПВО отразила более 30 ракетных ударов ВСУ за сутки

19 сентября 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

ПВО РФ отразила 34 ракеты над Новой Каховкой Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили более 30 ракет, выпущенных украинскими националистами по Новой Каховке. Об этом сообщают власти города. «По нашим подсчетам с полудня 18 сентября укрофашисты выпустили по Новой Каховке 34 ракеты», — говорится в сообщении военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки в Telegram. Отмечается, все снаряды были сбиты силами российской ПВО. Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли центр Херсона. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. С весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, а также освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили более 30 ракет, выпущенных украинскими националистами по Новой Каховке. Об этом сообщают власти города. «По нашим подсчетам с полудня 18 сентября укрофашисты выпустили по Новой Каховке 34 ракеты», — говорится в сообщении военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки в Telegram. Отмечается, все снаряды были сбиты силами российской ПВО. Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли центр Херсона. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. С весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, а также освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.