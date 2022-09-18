18 сентября 2022

Российские войска спасли Новую Каховку от десятков ракет ВСУ

ВГА Новой Каховки: российская ПВО отразила более 30 ракетных ударов ВСУ за сутки
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
ПВО РФ отразила 34 ракеты над Новой Каховкой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили более 30 ракет, выпущенных украинскими националистами по Новой Каховке. Об этом сообщают власти города.

«По нашим подсчетам с полудня 18 сентября укрофашисты выпустили по Новой Каховке 34 ракеты», — говорится в сообщении военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки в Telegram. Отмечается, все снаряды были сбиты силами российской ПВО.

Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли центр Херсона. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. С весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, а также освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили более 30 ракет, выпущенных украинскими националистами по Новой Каховке. Об этом сообщают власти города. «По нашим подсчетам с полудня 18 сентября укрофашисты выпустили по Новой Каховке 34 ракеты», — говорится в сообщении военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки в Telegram. Отмечается, все снаряды были сбиты силами российской ПВО. Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли центр Херсона. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. С весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, а также освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.
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