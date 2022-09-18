Украина обстреляла ракетами Херсон

18 сентября 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

В Херсоне сработала система противовоздушной обороны Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные обстреливают Херсон — в центре города прогремело несколько взрывов. Такую информацию передает корреспондент РИА «Новости», который находится на месте событий. «Стреляют ракетами, информация уточняется», — отметил в беседе с РИА «Новости» заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов. Сообщается также, что украинские войска ведут ракетный обстрел по городу. По данным telegram-канала Readovka, взрывов прогремело не шесть, а восемь. Сработала система ПВО. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная задача на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также защита мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и геноцида киевского режима. С весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.

Украинские военные обстреливают Херсон — в центре города прогремело несколько взрывов. Такую информацию передает корреспондент РИА «Новости», который находится на месте событий. «Стреляют ракетами, информация уточняется», — отметил в беседе с РИА «Новости» заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов. Сообщается также, что украинские войска ведут ракетный обстрел по городу. По данным telegram-канала Readovka, взрывов прогремело не шесть, а восемь. Сработала система ПВО. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная задача на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также защита мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и геноцида киевского режима. С весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.