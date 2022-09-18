Украина обстреляла ракетами Херсон

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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
В Херсоне сработала система противовоздушной обороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные обстреливают Херсон — в центре города прогремело несколько взрывов. Такую информацию передает корреспондент РИА «Новости», который находится на месте событий.

«Стреляют ракетами, информация уточняется», — отметил в беседе с РИА «Новости» заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов. Сообщается также, что украинские войска ведут ракетный обстрел по городу.

По данным telegram-канала Readovka, взрывов прогремело не шесть, а восемь. Сработала система ПВО.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная задача на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также защита мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и геноцида киевского режима. С весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.

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Украинские военные обстреливают Херсон — в центре города прогремело несколько взрывов. Такую информацию передает корреспондент РИА «Новости», который находится на месте событий. «Стреляют ракетами, информация уточняется», — отметил в беседе с РИА «Новости» заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов. Сообщается также, что украинские войска ведут ракетный обстрел по городу. По данным telegram-канала Readovka, взрывов прогремело не шесть, а восемь. Сработала система ПВО. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная задача на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также защита мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и геноцида киевского режима. С весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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