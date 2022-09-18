Жители Нижневартовска придумывают мемы про главный долгострой в ХМАО. Фото

19 сентября 2022 в 04:35 Размер текста - 17 +

Жители Нижневартовска придумывают мемы, посвященные строительству больницы Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Жители Нижневартовска делятся в соцсетях мемами и шутками о главном долгострое ХМАО — строительстве окружной больницы. Мемы размещает группа «Постирония Нижневартовских улиц» в социальной сети «ВКонтакте». «Бесконечно можно смотреть на три вещи: на нижневартовский долгострой; на то, как в Нижневартовске скоро откроют новую больницу; на нижневартовский долгострой!» — пошутил в соцсети Евгений Ярмоленко. Ранее URA.RU рассказало, что власти обещают достроить больницу к концу года, но пациентов она начнет принимать только к лету 2023 года. Строительство не укладывается в намеченный бюджет, сметы постоянно пересматриваются в сторону удорожания. Фото: группа «Постирония Нижневартовских улиц», Вк Фото: группа «Постирония Нижневартовских улиц», Вк

Жители Нижневартовска делятся в соцсетях мемами и шутками о главном долгострое ХМАО — строительстве окружной больницы. Мемы размещает группа «Постирония Нижневартовских улиц» в социальной сети «ВКонтакте». «Бесконечно можно смотреть на три вещи: на нижневартовский долгострой; на то, как в Нижневартовске скоро откроют новую больницу; на нижневартовский долгострой!» — пошутил в соцсети Евгений Ярмоленко. Ранее URA.RU рассказало, что власти обещают достроить больницу к концу года, но пациентов она начнет принимать только к лету 2023 года. Строительство не укладывается в намеченный бюджет, сметы постоянно пересматриваются в сторону удорожания.