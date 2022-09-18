18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

Жители Нижневартовска придумывают мемы про главный долгострой в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нижневартовская детская клиническая окружная больница. Нижневартовск, нижневартовская детская клиническая окружная больница
Жители Нижневартовска придумывают мемы, посвященные строительству больницы Фото:

Жители Нижневартовска делятся в соцсетях мемами и шутками о главном долгострое ХМАО — строительстве окружной больницы. Мемы размещает группа «Постирония Нижневартовских улиц» в социальной сети «ВКонтакте».

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: на нижневартовский долгострой; на то, как в Нижневартовске скоро откроют новую больницу; на нижневартовский долгострой!» — пошутил в соцсети Евгений Ярмоленко.

Ранее URA.RU рассказало, что власти обещают достроить больницу к концу года, но пациентов она начнет принимать только к лету 2023 года. Строительство не укладывается в намеченный бюджет, сметы постоянно пересматриваются в сторону удорожания.

Фото:
Фото:

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Жители Нижневартовска делятся в соцсетях мемами и шутками о главном долгострое ХМАО — строительстве окружной больницы. Мемы размещает группа «Постирония Нижневартовских улиц» в социальной сети «ВКонтакте». «Бесконечно можно смотреть на три вещи: на нижневартовский долгострой; на то, как в Нижневартовске скоро откроют новую больницу; на нижневартовский долгострой!» — пошутил в соцсети Евгений Ярмоленко. Ранее URA.RU рассказало, что власти обещают достроить больницу к концу года, но пациентов она начнет принимать только к лету 2023 года. Строительство не укладывается в намеченный бюджет, сметы постоянно пересматриваются в сторону удорожания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...