Жители Нижневартовска делятся в соцсетях мемами и шутками о главном долгострое ХМАО — строительстве окружной больницы. Мемы размещает группа «Постирония Нижневартовских улиц» в социальной сети «ВКонтакте».
«Бесконечно можно смотреть на три вещи: на нижневартовский долгострой; на то, как в Нижневартовске скоро откроют новую больницу; на нижневартовский долгострой!» — пошутил в соцсети Евгений Ярмоленко.
Ранее URA.RU рассказало, что власти обещают достроить больницу к концу года, но пациентов она начнет принимать только к лету 2023 года. Строительство не укладывается в намеченный бюджет, сметы постоянно пересматриваются в сторону удорожания.
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