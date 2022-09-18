Жительница ЯНАО нашла мышь в детском питании. Видео

Жительница Ноябрьска нашла мышь в детском питании «Фруто Няня»

19 сентября 2022 в 10:06 Размер текста - 17 +

Жительница ЯНАО купила товар в одном из местных магазинов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Ноябрьска (ЯНАО) купила детское питание, в котором оказалась мышь. Об этом женщина сообщила в соцсети «ВКонтакте», опубликовав соответствующее видео. «Добрый день. Жительница Муравленко купила «Фруто Няню» «внутри оказалась мышь», — написала анонимно автор в группе «Происшествия Ноябрьск». Местные жители также выразили возмущение в комментариях под публикацией. «Жесть, не указали мясо в составе», — написал Денис Гордеев. «Зачем вообще покупать детям эти пюре? На прилавках полно свежих фруктов, бери терку да натирай или на блендере! И вкусно и полезно! А потом удивляются, почему у ребенка болит живот», — отметил пользователь с ником «Хубба Бубба». Агентство попыталось связаться с представителями производителя. По номерам, размещенным в открытом доступе, на звонки корреспондента не ответили. Ранее сообщалось, что Wildberries прислал жителю ЯНАО кроссовки, испорченные мышами. Из-за случившегося, товар пришлось вернуть и написать негативный отзыв.

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) купила детское питание, в котором оказалась мышь. Об этом женщина сообщила в соцсети «ВКонтакте», опубликовав соответствующее видео. «Добрый день. Жительница Муравленко купила «Фруто Няню» «внутри оказалась мышь», — написала анонимно автор в группе «Происшествия Ноябрьск». Местные жители также выразили возмущение в комментариях под публикацией. «Жесть, не указали мясо в составе», — написал Денис Гордеев. «Зачем вообще покупать детям эти пюре? На прилавках полно свежих фруктов, бери терку да натирай или на блендере! И вкусно и полезно! А потом удивляются, почему у ребенка болит живот», — отметил пользователь с ником «Хубба Бубба». Агентство попыталось связаться с представителями производителя. По номерам, размещенным в открытом доступе, на звонки корреспондента не ответили. Ранее сообщалось, что Wildberries прислал жителю ЯНАО кроссовки, испорченные мышами. Из-за случившегося, товар пришлось вернуть и написать негативный отзыв.