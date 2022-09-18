Жительница Ноябрьска (ЯНАО) купила детское питание, в котором оказалась мышь. Об этом женщина сообщила в соцсети «ВКонтакте», опубликовав соответствующее видео.
«Добрый день. Жительница Муравленко купила «Фруто Няню» «внутри оказалась мышь», — написала анонимно автор в группе «Происшествия Ноябрьск».
Местные жители также выразили возмущение в комментариях под публикацией. «Жесть, не указали мясо в составе», — написал Денис Гордеев. «Зачем вообще покупать детям эти пюре? На прилавках полно свежих фруктов, бери терку да натирай или на блендере! И вкусно и полезно! А потом удивляются, почему у ребенка болит живот», — отметил пользователь с ником «Хубба Бубба».
Агентство попыталось связаться с представителями производителя. По номерам, размещенным в открытом доступе, на звонки корреспондента не ответили.
Ранее сообщалось, что Wildberries прислал жителю ЯНАО кроссовки, испорченные мышами. Из-за случившегося, товар пришлось вернуть и написать негативный отзыв.
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