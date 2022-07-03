По словам покупателя, кроссовки были в ужасном состоянии и плохо пахли Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителю Нового Уренгоя (ЯНАО), заказавшему кроссовки в российском онлайн магазине Wildberries, прислали покусанный и загаженный мышами товар. Как рассказал URA.RU покупатель, его сразу насторожил запах, который доносился с запечатанной коробки.

«Коробка с виду была нормальная, но запах — насторожил. Когда я ее открыл, то увидел кучу порванных бумажек и пятна на кроссовках. Немного позже я понял, что это следы мышей. Было ощущение, что в этой обуви жили грызуны. Товар был искусан и вонял фекалиями», — рассказал Эдуард.

По словам собеседника агентства, он покупал кроссовки, чтобы начать заниматься спортом. Однако из-за случившегося, товар пришлось вернуть и написать негативный отзыв. «Я не удивился, если бы, открыв коробку, увидел там мышь в качестве подарка. Почему работники Wildberries не могут нормально проверять товар перед отправкой?» — недоумевает он.

Агентство для выяснения обстоятельств направило запрос в пресс-службу российской компании Wildberries. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО создали петицию, в которой требуют отменить платную доставку товаров с Wildberries. Из-за введенной платной доставки уменьшилось количество заказов. От услуг онлайн магазина отказалось 50-60% клиентов.

Кроссовки с Wildberries Читатель URA.RU