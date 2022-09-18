В Курганской области скончался легендарный генерал Владимир Усманов

19 сентября 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

Генерал-майор в отставке Владимир Усманов скончался 19 сентября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Курганской области 19 сентября скончался генерал-майор в отставке, бывший советник губернатора региона по патриотическому воспитанию Владимир Усманов. Об этом URА.RU сообщил подполковник запаса, начальник отделения военно-патриотической работы и работы с ветеранами Военного комиссариата Курганской области Борис Дейкун. «Сегодня в 07:15 после тяжелой продолжительной болезни скончался генерал-майор Усманов Владимир Викторович. Готовится некролог от военного комиссариата», — рассказал Дейкун. С 2014 по 2019 год Усманов был полномочным представителем губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания. Он был кандидатом педагогических наук, членом Союза писателей и Союза журналистов России. С 1991 по 2006 год Усманов был военным комиссаром Курганской области. В 80-х годах прошлого века он принимал участие в боевых действиях в Афганистане. URA.RU выражает соболезнования родным и близким Владимира Усманова.

В Курганской области 19 сентября скончался генерал-майор в отставке, бывший советник губернатора региона по патриотическому воспитанию Владимир Усманов. Об этом URА.RU сообщил подполковник запаса, начальник отделения военно-патриотической работы и работы с ветеранами Военного комиссариата Курганской области Борис Дейкун. «Сегодня в 07:15 после тяжелой продолжительной болезни скончался генерал-майор Усманов Владимир Викторович. Готовится некролог от военного комиссариата», — рассказал Дейкун. С 2014 по 2019 год Усманов был полномочным представителем губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания. Он был кандидатом педагогических наук, членом Союза писателей и Союза журналистов России. С 1991 по 2006 год Усманов был военным комиссаром Курганской области. В 80-х годах прошлого века он принимал участие в боевых действиях в Афганистане. URA.RU выражает соболезнования родным и близким Владимира Усманова.