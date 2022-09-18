Махонин забирает важное полномочие у глав территорий

Губернатор Махонин забирает у муниципалитетов полномочие по электроснабжению

19 сентября 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Полномочие заберут с 1 января 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание проект закона, который предполагает передачу полномочия по организации электроснабжения на региональный уровень. Документ опубликован на портале заксобрания. «Правительство Пермского края или уполномоченный правительством исполнительный орган государственной власти осуществляет полномочия органов местного самоуправления по организации электроснабжения населения в границах муниципальных, городских округов», — говорится в законопроекте. Все электросетевое имущество (трансформаторные подстанции, линии электропередач, земельные участки под ними и т. д.), которое есть на балансе территорий, также переходит в собственность края. Полномочия передаются 1 января 2023 года. В пояснительной записке к документу говорится, что централизация полномочий на уровне Пермского края позволит «оперативно решать вопросы в указанной сфере» и «будет способствовать единообразию региональной политики и ее совершенствованию». Дополнительные расходы бюджета региона составят 970 тысяч рублей в год — на зарплату нового сотрудника в минЖКХ, который будет заниматься этой работой. В сентябре 2021 года ПАИЖК учредило ООО «Краевая сетевая компания». Директором компании является Денис Хабибулин. КСК должна была объединить все локальные сети и объекты теплоснабжения. Источники URA.RU предполагают, что именно эта организация с высокой долей вероятности будет управлять электросетевым хозяйством после передачи полномочий на краевой уровень. Ранее URA.RU рассказывало, что у мэра Перми отбирают полномочие по уборке центральных улиц Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание проект закона, который предполагает передачу полномочия по организации электроснабжения на региональный уровень. Документ опубликован на портале заксобрания. «Правительство Пермского края или уполномоченный правительством исполнительный орган государственной власти осуществляет полномочия органов местного самоуправления по организации электроснабжения населения в границах муниципальных, городских округов», — говорится в законопроекте. Все электросетевое имущество (трансформаторные подстанции, линии электропередач, земельные участки под ними и т. д.), которое есть на балансе территорий, также переходит в собственность края. Полномочия передаются 1 января 2023 года. В пояснительной записке к документу говорится, что централизация полномочий на уровне Пермского края позволит «оперативно решать вопросы в указанной сфере» и «будет способствовать единообразию региональной политики и ее совершенствованию». Дополнительные расходы бюджета региона составят 970 тысяч рублей в год — на зарплату нового сотрудника в минЖКХ, который будет заниматься этой работой. В сентябре 2021 года ПАИЖК учредило ООО «Краевая сетевая компания». Директором компании является Денис Хабибулин. КСК должна была объединить все локальные сети и объекты теплоснабжения. Источники URA.RU предполагают, что именно эта организация с высокой долей вероятности будет управлять электросетевым хозяйством после передачи полномочий на краевой уровень. Ранее URA.RU рассказывало, что у мэра Перми отбирают полномочие по уборке центральных улиц Перми.