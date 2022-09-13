Махонин объяснил, зачем забирает полномочия у мэра Перми

Пермский губернатор Махонин отнимет полномочия по уборке снега у мэра Перми

Центр Перми сегодня убирают некачественно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание проект закона об изъятии полномочия по уборке центральных улиц Перми у мэра. В пояснительной записке он объяснил это решение тем, что на качественное содержание центра у администрации краевой столицы не хватает средств. А подрядчики думают только о своей прибыли. Поэтому регион берет это на себя. Документ опубликован на портале заксобрания.

«Необходимость повышения качества содержания автомобильных дорог обусловлена недостаточным финансирование указанных работ в настоящее время, а также выполнением данных работ силами коммерческих подрядных организаций, не обладающих необходимыми ресурсами для выполнения указанных работ, основной целью которых является извлечение прибыли. Для повышения качества содержания необходимо изменение механизма и подхода к содержанию указанных дорог», — говорится в пояснительной записке.

Центральные улицы отнесены к первой категории, а требования к их содержанию заметно выше, чем к остальным дорогам. В финансово-экономическом обосновании к бюджету сказано, что на эти цели в 2023—2025 году потребуется 3,3 млрд рублей, по 1,1 млрд каждый год.

Выполнять эти функции будет подведомственное минтрансу краевое учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта». Для этого туда будут трудоустроены дополнительно 698 человек с фондом оплаты труда 1,5 млрд рублей в год. Из них 25 человек будут заниматься руководством, остальные — собственно выполнять работы. Полномочия будут переданы с 1 января 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в поправках в бюджет на 2023—2024 годы предлагается заложить 2,2 млрд рублей на эти цели. Предполагается, что за это направление будет отвечать бывший первый замглавы Ленинского района Перми Денис Курышев.