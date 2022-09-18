Такие украшения выглядят, как еда, но они несъедобны — сделаны из пластика и металла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми создают украшения в виде еды. К примеру, серьги с пластиковыми подвесками в виде «докторской» колбасы, бутылки Coca-cola и чипсов Lays. Их можно приобрести в магазине-барахолке «Твоя полка».

«Серьги-колбаса, серьги-чипсы, серьги-кола, серьги-попкорн. Для тех, кому скучно быть такими, как все!», — указано в описании коллекции в группе магазина в соцсети «ВКонтакте».

В коллекции также есть украшения в виде поп-корна, кусочка сыра и пирожного. Крючки для сережек представлены белым и желтым металлом. Ранее URA.RU рассказывало, что ювелиры из Уфы создали подвески в виде карты Пермского края. Украшение выполнено из серебра.

Пермякам предлагают украсить себя необычными серьгами Группа «Твоя Полка Пермь | магазин-барахолка ®©» / vk.com

Классическую бутылку Coca-cola теперь редко можно встретить в магазине, зато всегда можно носить на себе Группа «Твоя Полка Пермь | магазин-барахолка ®©» / vk.com

Серьги для похода в кинотеатр: с поп-корном и сыром Группа «Твоя Полка Пермь | магазин-барахолка ®©» / vk.com