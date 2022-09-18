Такие украшения выглядят, как еда, но они несъедобны — сделаны из пластика и металла
В Перми создают украшения в виде еды. К примеру, серьги с пластиковыми подвесками в виде «докторской» колбасы, бутылки Coca-cola и чипсов Lays. Их можно приобрести в магазине-барахолке «Твоя полка».
«Серьги-колбаса, серьги-чипсы, серьги-кола, серьги-попкорн. Для тех, кому скучно быть такими, как все!», — указано в описании коллекции в группе магазина в соцсети «ВКонтакте».
В коллекции также есть украшения в виде поп-корна, кусочка сыра и пирожного. Крючки для сережек представлены белым и желтым металлом. Ранее URA.RU рассказывало, что ювелиры из Уфы создали подвески в виде карты Пермского края. Украшение выполнено из серебра.
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