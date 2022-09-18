18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Перми создают украшения в виде колбасы, чипсов Lays и Coca-Cola. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Такие украшения выглядят, как еда, но они несъедобны — сделаны из пластика и металла Фото:

В Перми создают украшения в виде еды. К примеру, серьги с пластиковыми подвесками в виде «докторской» колбасы, бутылки Coca-cola и чипсов Lays. Их можно приобрести в магазине-барахолке «Твоя полка».

«Серьги-колбаса, серьги-чипсы, серьги-кола, серьги-попкорн. Для тех, кому скучно быть такими, как все!», — указано в описании коллекции в группе магазина в соцсети «ВКонтакте».

В коллекции также есть украшения в виде поп-корна, кусочка сыра и пирожного. Крючки для сережек представлены белым и желтым металлом. Ранее URA.RU рассказывало, что ювелиры из Уфы создали подвески в виде карты Пермского края. Украшение выполнено из серебра.

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В Перми создают украшения в виде еды. К примеру, серьги с пластиковыми подвесками в виде «докторской» колбасы, бутылки Coca-cola и чипсов Lays. Их можно приобрести в магазине-барахолке «Твоя полка». «Серьги-колбаса, серьги-чипсы, серьги-кола, серьги-попкорн. Для тех, кому скучно быть такими, как все!», — указано в описании коллекции в группе магазина в соцсети «ВКонтакте». В коллекции также есть украшения в виде поп-корна, кусочка сыра и пирожного. Крючки для сережек представлены белым и желтым металлом. Ранее URA.RU рассказывало, что ювелиры из Уфы создали подвески в виде карты Пермского края. Украшение выполнено из серебра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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