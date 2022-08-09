Ювелир повторил рельеф Пермского края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ювелирный бренд из Уфы «ExJe — экстремальные украшения» выпустил подвески из серебра с точной копией рельефа Пермского края. Фото новинки бренд выставил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята, новости огонь! Продолжаем осваивать соседние территории и делать их в серебре. Вот и Пермский край с пылу с жару подъехал прямо на сайт! Уверены, вы ждали», — указано в посте.

Стоимость серебряного изделия — 2500 рублей. В каталоге бренда также нашлись рельефы Свердловской и Челябинской области, Башкирии, очертания разных континентов и самых популярных горных вершин мира. В комментариях подписчики просят создать ювелиров и другие области в серебре.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк создал деревянную карту-раскраску Пермского края. Она состоит из множества слоев, которые нужно раскрашивать отдельно.

Это — точная копия рельефа Пермского края «EXJE — экстремальные украшения» / vk.com