Ювелиры из Уфы создали серебряные подвески в виде Пермского края. Фото

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Ювелир повторил рельеф Пермского края Фото:

Ювелирный бренд из Уфы «ExJe — экстремальные украшения» выпустил подвески из серебра с точной копией рельефа Пермского края. Фото новинки бренд выставил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята, новости огонь! Продолжаем осваивать соседние территории и делать их в серебре. Вот и Пермский край с пылу с жару подъехал прямо на сайт! Уверены, вы ждали», — указано в посте.

Стоимость серебряного изделия — 2500 рублей. В каталоге бренда также нашлись рельефы Свердловской и Челябинской области, Башкирии, очертания разных континентов и самых популярных горных вершин мира. В комментариях подписчики просят создать ювелиров и другие области в серебре.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк создал деревянную карту-раскраску Пермского края. Она состоит из множества слоев, которые нужно раскрашивать отдельно.

Это — точная копия рельефа Пермского края
Так подвеска выглядит на шее

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Ювелирный бренд из Уфы «ExJe — экстремальные украшения» выпустил подвески из серебра с точной копией рельефа Пермского края. Фото новинки бренд выставил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ребята, новости огонь! Продолжаем осваивать соседние территории и делать их в серебре. Вот и Пермский край с пылу с жару подъехал прямо на сайт! Уверены, вы ждали», — указано в посте. Стоимость серебряного изделия — 2500 рублей. В каталоге бренда также нашлись рельефы Свердловской и Челябинской области, Башкирии, очертания разных континентов и самых популярных горных вершин мира. В комментариях подписчики просят создать ювелиров и другие области в серебре. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк создал деревянную карту-раскраску Пермского края. Она состоит из множества слоев, которые нужно раскрашивать отдельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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