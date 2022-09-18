Глава депздрава ХМАО Добровольский защитил врачей от публичных обвинений

19 сентября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Алексей Добровольский вступился за подчиненных, которых обвиняют в халатности пострадавшие пациенты и их родственники Фото: Алексей Андронов © URA.RU Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский встал на защиту врачей, которых публично обвиняют в халатности. Сделал он это в новом для себя формате — в подкасте в своем telegram-канале «Доктор DAA». «Сегодня все чаще и чаще слышим про врачей и статьи Уголовного кодекса: 109, 238, 293. <…> Меня тревожит нарастающий публичный перекос в обществе, перенос в СМИ и социальные сети обсуждение громкого, шумного: врачебных ошибок, тяжелых пациентов, смертельных болезней», — поделился Добровольский со слушателями подкаста. Глава депздрава ХМАО отметил, что врачи, связанные врачебной тайной, остаются беззащитными перед потоком обвинений со стороны пациентов и их родственников, которые вольны выкладывать диагнозы, ход лечения и результаты обследований в социальные сети. «Обсуждают публично то, что обсуждали раньше только в стенах ординаторской. А теперь в пабликах это обсуждается тысячами сочувствующих, а подчас и злорадствующих», — с сожалением отметил Добровольский. Врач, по его словам, может публично ответить только набором «рамочной и очень сухой информации», чтобы не быть обвиненным в нарушении врачебной тайны; медицинское сообщество может ответить только долгосрочной и качественной профессиональной экспертизой. Добровольский подчеркнул, что осложнения бывают и после идеально проведенных медицинских вмешательств, но в качестве постскриптума добавил, что каждый пациент имеет право обратиться в депздрав ХМАО за защитой своих прав. Ранее URA.RU писало об уголовном деле, которое возбудили в отношении анестезиолога-реаниматолога, работавшего в детской окружной больнице Нижневартовска. Врачу предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения им профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский встал на защиту врачей, которых публично обвиняют в халатности. Сделал он это в новом для себя формате — в подкасте в своем telegram-канале «Доктор DAA». «Сегодня все чаще и чаще слышим про врачей и статьи Уголовного кодекса: 109, 238, 293. <…> Меня тревожит нарастающий публичный перекос в обществе, перенос в СМИ и социальные сети обсуждение громкого, шумного: врачебных ошибок, тяжелых пациентов, смертельных болезней», — поделился Добровольский со слушателями подкаста. Глава депздрава ХМАО отметил, что врачи, связанные врачебной тайной, остаются беззащитными перед потоком обвинений со стороны пациентов и их родственников, которые вольны выкладывать диагнозы, ход лечения и результаты обследований в социальные сети. «Обсуждают публично то, что обсуждали раньше только в стенах ординаторской. А теперь в пабликах это обсуждается тысячами сочувствующих, а подчас и злорадствующих», — с сожалением отметил Добровольский. Врач, по его словам, может публично ответить только набором «рамочной и очень сухой информации», чтобы не быть обвиненным в нарушении врачебной тайны; медицинское сообщество может ответить только долгосрочной и качественной профессиональной экспертизой. Добровольский подчеркнул, что осложнения бывают и после идеально проведенных медицинских вмешательств, но в качестве постскриптума добавил, что каждый пациент имеет право обратиться в депздрав ХМАО за защитой своих прав. Ранее URA.RU писало об уголовном деле, которое возбудили в отношении анестезиолога-реаниматолога, работавшего в детской окружной больнице Нижневартовска. Врачу предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения им профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).