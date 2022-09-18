На трассе Курган-Екатеринбург в ДТП погиб пенсионер

19 сентября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

По факту ДТП проводится следственная проверка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган в ДТП погиб 78-летний водитель Hyundai Solaris. Об этом сообщается на сайте областного УГИБДД. «Водитель Hyundai Solaris 1944 года рождения осуществлял движение со стороны Кургана в сторону Екатеринбурга. По предварительной информации пенсионер допустил наезд на остановившийся автомобиль ВАЗ-21099. За рулем находилась женщина 1971 года рождения. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении. Также в ходе аварии травмы получила 73-летняя пассажирка иномарки. В отечественном авто телесные повреждения получил водитель и пассажир 1992 года рождения. Сейчас по факту ДТП проводится следственная проверка. Ранее URA.RU писало, что возле курганского озера произошло массовое ДТП. По словам очевидцев столкнулось порядка шести автомобилей. Также сообщалось, что на трассе Курган-Тюмень образовалась пробка из-за тлеющих торфяников в Белозерском районе.

На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган в ДТП погиб 78-летний водитель Hyundai Solaris. Об этом сообщается на сайте областного УГИБДД. «Водитель Hyundai Solaris 1944 года рождения осуществлял движение со стороны Кургана в сторону Екатеринбурга. По предварительной информации пенсионер допустил наезд на остановившийся автомобиль ВАЗ-21099. За рулем находилась женщина 1971 года рождения. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении. Также в ходе аварии травмы получила 73-летняя пассажирка иномарки. В отечественном авто телесные повреждения получил водитель и пассажир 1992 года рождения. Сейчас по факту ДТП проводится следственная проверка. Ранее URA.RU писало, что возле курганского озера произошло массовое ДТП. По словам очевидцев столкнулось порядка шести автомобилей. Также сообщалось, что на трассе Курган-Тюмень образовалась пробка из-за тлеющих торфяников в Белозерском районе.