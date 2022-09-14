На трассе из Кургана в Тюмень образовалась пробка из-за тлеющих торфяников

14 сентября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Из-за ограниченной видимости на участке перекрывали движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белозерском районе Курганской области из-за тлеющих торфяников участок трассы, ведущий в Тюмень, затянуло дымом, и на нем 14 сентября перекрывали движение. Об этом URA.RU сообщил житель региона. В областном УГИБДД URA.RU рассказали про ограничение видимости на участке. «Рядом тлели торфяники. Машины стояли за белозерским кольцом, и дальше нас не пропускали. Чтобы не ждать в дыму, когда откроют движение, поехал в объезд», — рассказал URA.RU очевидец. Представители группы «ИС „Белозерское“» соцсети «ВКонтакте» также сообщили, что предположительно горели торфяники возле деревни Редькино. «С 3 по 12 км на территории Кетовского и Белозерского районов с 00:15 до 09:00 ввиду ограниченной видимости было частично перекрыто движение и было организовано реверсивное движение», — рассказали URA.RU в областном УГИБДД. Представители ведомства уточнили, что в отдельные часы движение на участке дороги было перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции региона предупредили, что в случае ограниченной видимости на некоторых участках дорог возможно вновь временное ограничение движения, а также организация реверсивного движения. В августе на задымленном участке трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган за полчаса произошли два ДТП. В них никто не пострадал.

В Белозерском районе Курганской области из-за тлеющих торфяников участок трассы, ведущий в Тюмень, затянуло дымом, и на нем 14 сентября перекрывали движение. Об этом URA.RU сообщил житель региона. В областном УГИБДД URA.RU рассказали про ограничение видимости на участке. «Рядом тлели торфяники. Машины стояли за белозерским кольцом, и дальше нас не пропускали. Чтобы не ждать в дыму, когда откроют движение, поехал в объезд», — рассказал URA.RU очевидец. Представители группы «ИС „Белозерское“» соцсети «ВКонтакте» также сообщили, что предположительно горели торфяники возле деревни Редькино. «С 3 по 12 км на территории Кетовского и Белозерского районов с 00:15 до 09:00 ввиду ограниченной видимости было частично перекрыто движение и было организовано реверсивное движение», — рассказали URA.RU в областном УГИБДД. Представители ведомства уточнили, что в отдельные часы движение на участке дороги было перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции региона предупредили, что в случае ограниченной видимости на некоторых участках дорог возможно вновь временное ограничение движения, а также организация реверсивного движения. В августе на задымленном участке трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган за полчаса произошли два ДТП. В них никто не пострадал.