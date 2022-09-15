На трассе Кургана близ озера Орлово столкнулось несколько машин

Очевидцы утверждают, что столкнулись не менее 5 машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе Кургана возле озера Орлово произошло столкновение нескольких автомобилей. Информация очевидцев разнится, кто-то сообщает об аварии из пяти машин, другие утверждают, что видели 6 пострадавших авто и один большегруз. Фото ДТП размещено в нескольких группах социальной сети «ВКонтакте».

«Шесть или семь машин насчитала… 6 точно. Как так, на узкой, ничем не отличающейся дороге?», — удивляется пользователь соцсети «ВКонтакте» и очевидец Юлия Лиходед, комментируя фото в группе «Типичный Курган». «Вообще-то всего 2 побитых было, остальные целые, мы в пробке этой стояли и видели все», — пишет другой пользователь Анатолий Гельмут. «Минимум 5 легковых: 2 раскиданы по дороге и 3 „паровозиком“ стояли, и один большегруз с правой стороны, из-за него и затор был», — прокомментировал третий очевидец ДТП Максим Иванов, прикрепив фото.

Официальных подробностей массового ДТП возле озера Орлово пока нет. URA.RU также сообщало, что накануне в центре Кургана произошла авария, где при столкновении двух автомобилей пострадал человек. Его увезли в больницу. До этого агентство писало, что на федеральных трассах Курганской и Челябинской областей за прошедшие восемь месяцев произошло 261 ДТП. Число погибших в авариях снизилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Из-за аварии образовалась большая пробка Максим Иванов, «ВКонтакте»