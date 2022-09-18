Курганский губернатор подписал документ, отменяющий часть соцвыплат

Некоторые курганцы лишатся выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление, которое отменяет материальную поддержку для некоторых категорий населения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В Главном управлении социальной защиты населения региона URA.RU пояснили, изменения внесены, чтобы сделать данную меру эффективней.

«<…> пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: материальная поддержка не предоставляется гражданам, лишенным родительских прав, а также семьям, находящимся в социально опасном положении», — указано в тексте документа. При решении о назначении соцвыплаты специальная комиссия будет проверять состав малоимущей семьи, сведения о доходе, условия проживания и составлять специальный акт.

Изменения внесены в постановление регионального правительства «Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта». Контролировать исполнение документа будет замгубернатора по соцполитике.

В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на редакционный запрос URA.RU уточнили, что корректировки в постановление внесены, чтобы эта мера была более эффективной. Власти уточнили, что социальный контракт пользуется спросом у жителей региона. В этом году заключено 1934 социальных контрактов на сумму 211,7 млн рублей.

«Чтобы мера поддержки была максимально эффективной, принято решение об исключении из числа возможных получателей семей, находящиеся в социально опасном положении, и родителей, лишенных родительских прав. Это связано с тем, что условия соцконтракта не выполняются заявителями», — уточнили в управлении соцзащиты. В частности, деньги не используются по целевому назначению. Власти добавили, что для этих категорий есть другие меры поддержки.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков внес в областную думу законопроект, который частично отменяет региональные выплаты на детей. В правительстве заявляли, что это направлено на исключение дублирующих выплат. Подобные законопроекты приняты в Хабаровском крае, Крыму и Липецкой области.