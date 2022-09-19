19 сентября 2022

Токсиколог Кутушов: частая езда за рулем может привести к онкологии

Токсиколог Кутушов: частая езда за рулем приводит к онкологии
© Служба новостей «URA.RU»
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При нагревании пластика и обивки салона выделяются канцерогены, заявил Михаил Кутушов Фото:

Долгое пребывание за рулем может привести к развитию онкологии из-за постоянного нагрева сиденья, накопления в салоне канцерогенов от пластика и обивки, а также токсичных соединений в кондиционерах. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова», кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

«При нагревании пластика и некоторых видов материала обивки выделяются фенольные соединения, а также канцерогены. Если вы их ежедневно вдыхаете, конечно, возможны последствия и прежде всего — онкология. И риск заболевания очень высокий. Конечно, кондиционеры также накапливают в себе много пыли и токсичных соединений. Это может вызывать предпосылки заболеваний, в том числе, онкологии. И еще один щепетильный момент, у автомобилистов чаще встречается рак яичек и прямой кишки, так как человек постоянно греет их за счет сидения», — объяснил Михаил Кутушов.

Врач посоветовал постоянно проветривать салон и выбирать его обивку из натуральных материалов. «Выбирайте обивку ближе к естественным материалам, автомобиль прячьте в тени и вентилируйте. У некоторых автомобилистов принято, садясь в машину, открыть окна и включить продувку салона. Это абсолютно верное решение. Также нужно обязательно пылесосить и чистить автомобиль, и не только самостоятельно. Проводить влажную уборку. Избавиться от ароматизаторов в машине. Безопасное время нахождения в автомобиле — это 2-3 часа. Далее нужно продышаться, пройтись, попить воды и только после возвращаться в машину», — добавил Кутушов.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал причины появления отека Квинке. Это, по его словам, может быть реакция на молекулы воспаления, которые появляются в организме из-за химических, пищевых отравлений, инфекционных заболеваний или онкологии.

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Долгое пребывание за рулем может привести к развитию онкологии из-за постоянного нагрева сиденья, накопления в салоне канцерогенов от пластика и обивки, а также токсичных соединений в кондиционерах. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова», кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. «При нагревании пластика и некоторых видов материала обивки выделяются фенольные соединения, а также канцерогены. Если вы их ежедневно вдыхаете, конечно, возможны последствия и прежде всего — онкология. И риск заболевания очень высокий. Конечно, кондиционеры также накапливают в себе много пыли и токсичных соединений. Это может вызывать предпосылки заболеваний, в том числе, онкологии. И еще один щепетильный момент, у автомобилистов чаще встречается рак яичек и прямой кишки, так как человек постоянно греет их за счет сидения», — объяснил Михаил Кутушов. Врач посоветовал постоянно проветривать салон и выбирать его обивку из натуральных материалов. «Выбирайте обивку ближе к естественным материалам, автомобиль прячьте в тени и вентилируйте. У некоторых автомобилистов принято, садясь в машину, открыть окна и включить продувку салона. Это абсолютно верное решение. Также нужно обязательно пылесосить и чистить автомобиль, и не только самостоятельно. Проводить влажную уборку. Избавиться от ароматизаторов в машине. Безопасное время нахождения в автомобиле — это 2-3 часа. Далее нужно продышаться, пройтись, попить воды и только после возвращаться в машину», — добавил Кутушов. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал причины появления отека Квинке. Это, по его словам, может быть реакция на молекулы воспаления, которые появляются в организме из-за химических, пищевых отравлений, инфекционных заболеваний или онкологии.
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