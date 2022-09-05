Иммунолог Болибок: отек Квинке может говорить об онкологии

Доктор Болибок: отек Квинке говорит об онкологии

06 сентября 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Отек Квинке — это реакция на молекулы воспаления, считает Владимир Болибок Фото: Александр Мамаев © URA.RU Отек Квинке возникает как реакция на молекулы воспаления, которые появляются в организме из-за химических, пищевых отравлений, инфекционных заболеваний или онкологии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Отек Квинке — мало изученная ситуация. Все факторы, приводящие к воспалению в организме, могут провоцировать возникновение такой реакции. Это может быть и химическое отравление, и пищевое, и какое-то заболевание. Например, если у человека в возрасте не было никогда этих отеков и вдруг они начались, надо обязательно провериться на онкологию. Потому что так называемые параонкологические проявления могут выражаться в отеках Квинке. Бывают также такие реакции из-за переохлаждения», — объяснил Владимир Болибок. Доктор подчеркнул, что как аллергическая реакция отек Квинке встречается относительно редко. «По своей практике могу сказать, что отек Квинке встречается в одном из пяти, в одном из десяти случаев. Остальные случаи — псевдоаллергические или инфекционные. Когда воспаляется кишечник, а идет отек губы. Или химические, то есть могут спровоцировать появление отека всякие консерванты, красители, которые попадают в организм с продуктами, чаще с напитками. Даже в классификации заболеваний отек Квинке звучит как „ангионевротический отек“. Там нет слова „аллергия“», — добавил Болибок. Ранее главный врач клиники «Твой доктор», врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что к отеку Квинке, анафилактическому шоку и даже к летальному исходу могут привести укусы пчел или ос. В зоне риска люди, которые имеют аллергию на яд этих насекомых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отек Квинке возникает как реакция на молекулы воспаления, которые появляются в организме из-за химических, пищевых отравлений, инфекционных заболеваний или онкологии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Отек Квинке — мало изученная ситуация. Все факторы, приводящие к воспалению в организме, могут провоцировать возникновение такой реакции. Это может быть и химическое отравление, и пищевое, и какое-то заболевание. Например, если у человека в возрасте не было никогда этих отеков и вдруг они начались, надо обязательно провериться на онкологию. Потому что так называемые параонкологические проявления могут выражаться в отеках Квинке. Бывают также такие реакции из-за переохлаждения», — объяснил Владимир Болибок. Доктор подчеркнул, что как аллергическая реакция отек Квинке встречается относительно редко. «По своей практике могу сказать, что отек Квинке встречается в одном из пяти, в одном из десяти случаев. Остальные случаи — псевдоаллергические или инфекционные. Когда воспаляется кишечник, а идет отек губы. Или химические, то есть могут спровоцировать появление отека всякие консерванты, красители, которые попадают в организм с продуктами, чаще с напитками. Даже в классификации заболеваний отек Квинке звучит как „ангионевротический отек“. Там нет слова „аллергия“», — добавил Болибок. Ранее главный врач клиники «Твой доктор», врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что к отеку Квинке, анафилактическому шоку и даже к летальному исходу могут привести укусы пчел или ос. В зоне риска люди, которые имеют аллергию на яд этих насекомых.