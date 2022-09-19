В Перми автобус столкнулся с грузовиком

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По предварительной информации КАМАЗ врезался в автобус Фото:

В Перми грузовик КАМАЗ столкнулся пассажирским автобусом. Авария произошла на Западном обходе города, сообщили в департаменте транспорта.

«№80 временно курсирует через Кондратово. Причина ДТП на Западном обходе, в направлении шоссе Космонавтов. По предварительной информации КАМАЗ совершил наезд на автобус 80 маршрута», — сообщается в telegram-канале дептранса Перми.

Информации о пострадавших пока нет. Подробности уточняются, отметили в ведомстве.

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В Перми грузовик КАМАЗ столкнулся пассажирским автобусом. Авария произошла на Западном обходе города, сообщили в департаменте транспорта. «№80 временно курсирует через Кондратово. Причина ДТП на Западном обходе, в направлении шоссе Космонавтов. По предварительной информации КАМАЗ совершил наезд на автобус 80 маршрута», — сообщается в telegram-канале дептранса Перми. Информации о пострадавших пока нет. Подробности уточняются, отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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