В Перми автобус столкнулся с грузовиком

По предварительной информации КАМАЗ врезался в автобус
В Перми грузовик КАМАЗ столкнулся пассажирским автобусом. Авария произошла на Западном обходе города, сообщили в департаменте транспорта.
«№80 временно курсирует через Кондратово. Причина ДТП на Западном обходе, в направлении шоссе Космонавтов. По предварительной информации КАМАЗ совершил наезд на автобус 80 маршрута», — сообщается в telegram-канале дептранса Перми.
Информации о пострадавших пока нет. Подробности уточняются, отметили в ведомстве.
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