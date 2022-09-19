В Перми автобус столкнулся с грузовиком

По предварительной информации КАМАЗ врезался в автобус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми грузовик КАМАЗ столкнулся пассажирским автобусом. Авария произошла на Западном обходе города, сообщили в департаменте транспорта.

«№80 временно курсирует через Кондратово. Причина ДТП на Западном обходе, в направлении шоссе Космонавтов. По предварительной информации КАМАЗ совершил наезд на автобус 80 маршрута», — сообщается в telegram-канале дептранса Перми.

Информации о пострадавших пока нет. Подробности уточняются, отметили в ведомстве.