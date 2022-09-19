19 сентября 2022
18 сентября 2022

Жители ЯНАО, найденные в охотничьей избушке, находятся в реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, клиника, больница, реанимация, клинический институт мозга
Мужчин доставили в Новый Уренгой (фото из архива) Фото:

Двое мужчин, которые были найдены в охотничьей избушке в Красноселькупском районе (ЯНАО), находятся в реанимации. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Мужчин бортом санавиации отправили в Новый Уренгой. Пострадавшие находятся в реанимации, состояние стабильно тяжелое», — приводит сообщение депздрава МК «Ямал».

Мужчины отравились угарным газом. Их обнаружили без сознания. Позднее пострадавших эвакуировали спасатели.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) двухлетний мальчик, который выпил уксус, находится в нормальном состоянии. За ним наблюдают врачи.

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Двое мужчин, которые были найдены в охотничьей избушке в Красноселькупском районе (ЯНАО), находятся в реанимации. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Мужчин бортом санавиации отправили в Новый Уренгой. Пострадавшие находятся в реанимации, состояние стабильно тяжелое», — приводит сообщение депздрава МК «Ямал». Мужчины отравились угарным газом. Их обнаружили без сознания. Позднее пострадавших эвакуировали спасатели. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) двухлетний мальчик, который выпил уксус, находится в нормальном состоянии. За ним наблюдают врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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