Жители ЯНАО, найденные в охотничьей избушке, находятся в реанимации

Мужчин доставили в Новый Уренгой (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое мужчин, которые были найдены в охотничьей избушке в Красноселькупском районе (ЯНАО), находятся в реанимации. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Мужчин бортом санавиации отправили в Новый Уренгой. Пострадавшие находятся в реанимации, состояние стабильно тяжелое», — приводит сообщение депздрава МК «Ямал».

Мужчины отравились угарным газом. Их обнаружили без сознания. Позднее пострадавших эвакуировали спасатели.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) двухлетний мальчик, который выпил уксус, находится в нормальном состоянии. За ним наблюдают врачи.