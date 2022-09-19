Жители ЯНАО, найденные в охотничьей избушке, находятся в реанимации

Мужчин доставили в Новый Уренгой (фото из архива)
Двое мужчин, которые были найдены в охотничьей избушке в Красноселькупском районе (ЯНАО), находятся в реанимации. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
«Мужчин бортом санавиации отправили в Новый Уренгой. Пострадавшие находятся в реанимации, состояние стабильно тяжелое», — приводит сообщение депздрава МК «Ямал».
Мужчины отравились угарным газом. Их обнаружили без сознания. Позднее пострадавших эвакуировали спасатели.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) двухлетний мальчик, который выпил уксус, находится в нормальном состоянии. За ним наблюдают врачи.
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