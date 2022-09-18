Медики рассказали о состоянии выпившего уксус ребенка в ЯНАО

Сейчас мальчик находится под наблюдением
В Ноябрьске (ЯНАО) двухлетний мальчик, который выпил уксус, находится в нормальном состоянии. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
«С мальчиком все в порядке. В настоящее время он находится под наблюдением врачей», — сообщили в департаменте.
Двухлетний ребенок поступил в больницу 18 сентября. По словам его мамы, малыш выпил уксус. У него диагностировали химический ожог.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске ребенок выпил бензин, который находился в коробке из-под яблочного сока. Его направили в реанимацию.
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