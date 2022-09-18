18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

Медики рассказали о состоянии выпившего уксус ребенка в ЯНАО

Жизнь ребенка, отравившегося уксусом в Ноябрьске, вне опасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас мальчик находится под наблюдением Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) двухлетний мальчик, который выпил уксус, находится в нормальном состоянии. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«С мальчиком все в порядке. В настоящее время он находится под наблюдением врачей», — сообщили в департаменте.

Двухлетний ребенок поступил в больницу 18 сентября. По словам его мамы, малыш выпил уксус. У него диагностировали химический ожог.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске ребенок выпил бензин, который находился в коробке из-под яблочного сока. Его направили в реанимацию.

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В Ноябрьске (ЯНАО) двухлетний мальчик, который выпил уксус, находится в нормальном состоянии. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «С мальчиком все в порядке. В настоящее время он находится под наблюдением врачей», — сообщили в департаменте. Двухлетний ребенок поступил в больницу 18 сентября. По словам его мамы, малыш выпил уксус. У него диагностировали химический ожог. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске ребенок выпил бензин, который находился в коробке из-под яблочного сока. Его направили в реанимацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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