Командир батальона в ДНР рассказал о молитвах перед боем. Видео

Командир батальона ДНР Дроздов: бойцы молятся перед боем
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Виктор Михалев, кузнец в Донецке, делает сувениры из боевых снарядов. Донецк, ДНР, иконостас, иконы, сувениры, мастерская, днр, кузнец, кованые изделия
Командир батальона надевает шеврон, исходя из поставленной боевой задачи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир батальона резервистов ДНР Максим «Индус» Дроздов молится перед боями. О своих талисманах он рассказал корреспонденту URA.RU.

«У меня там иконочки. Помолился и все будет нормально», — говорит Дроздов. Благодаря вере и талисманам ему удается успешно выполнять боевые задачи.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По словам главы государства, одна из главных целей спецоперации — защита населения и территорий Донбасса.

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Командир батальона резервистов ДНР Максим «Индус» Дроздов молится перед боями. О своих талисманах он рассказал корреспонденту URA.RU. «У меня там иконочки. Помолился и все будет нормально», — говорит Дроздов. Благодаря вере и талисманам ему удается успешно выполнять боевые задачи. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По словам главы государства, одна из главных целей спецоперации — защита населения и территорий Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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