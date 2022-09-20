Командир батальона надевает шеврон, исходя из поставленной боевой задачи
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командир батальона резервистов ДНР Максим «Индус» Дроздов молится перед боями. О своих талисманах он рассказал корреспонденту URA.RU.
«У меня там иконочки. Помолился и все будет нормально», — говорит Дроздов. Благодаря вере и талисманам ему удается успешно выполнять боевые задачи.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По словам главы государства, одна из главных целей спецоперации — защита населения и территорий Донбасса.
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