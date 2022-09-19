Онкологи из ХМАО вылечили рак на последней стадии

В Сургутском онкоцентре применяют новый метод борьбы с раком — иммунотерапию Фото: © департамент здравоохранения ХМАО

Онкологи Сургутской окружной клинической больницы (ХМАО) вылечили рак желудка последней стадии с помощью нового метода — иммунотерапии. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

«У 57-летнего пациента был диагностирован рак желудка четвертой стадии с переходом на пищевод и метастазами в печень. Несколько курсов химиотерапии не дали удовлетворительных результатов, с февраля 2022 года пациент прошел 28 курсов иммунотерапии по новой схеме. При контрольном исследовании в марте выявлена положительная динамика в виде уменьшения и частичного регресса очагов в печени, в июне отмечен регресс всех метастазов», — прокомментировали в ведомстве.

В сургутском онкоцентре это не единственный пациент, которому помогла иммунотерапия. Как отметили в пресс-службе депздрава ХМАО, несколько пациентов с метастатической меланомой (рак кожи — прим. URA.RU) успешно закончили лечение. Еще у двоих пациентов: у одного из них рак легкого с метастазами, у другого рак желудка четвертой стадии — заболевания не прогрессируют. Однако специалисты депздрава отмечают, что новый вид терапии не является панацеей и подходит не всем. Выбор методов лечения остается в каждом случае индивидуальным.

Ранее URA. RU писало об уникальной операции, которую провели врачи ХМАО. Хирурги удалили опухоль у 58-летнего пациента, чтобы он смог дышать.