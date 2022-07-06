Хирурги ХМАО провели уникальную операцию, вернув пациенту дыхание

07 июля 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Раньше на такие операции отправляли в федеральные центры Фото: Анна Майорова © URA.RU Онкологи Сургутской окружной клинической больницы впервые в Югре выполнили уникальную операцию — удалили у пациента часть трахеи, пораженную опухолью, вернув человеку возможность полноценно дышать. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «У 58-летнего сургутянина около двух месяцев назад появились затруднения в дыхании. При проведении фибробронхоскопии специалисты выявили опухоль трахеи. У больного прогрессивно нарастали симптомы стеноза трахеи в виде выраженной одышки с практически полным перекрытием просвета органа, поэтому было решено оперировать пациента в Югре», — рассказал URA.RU Алексей Аксарин, руководитель онкологического центра Сургутской окружной клинической больницы.



По словам специалистов, обычно больных с такой локализацией опухоли оперируют в Федеральных онкологических центрах. Первая такая операция в Сургуте прошла успешно благодаря слаженной и четкой работе бригады онкологов, анестезиологов и эндоскопистов. Хирургическое вмешательство позволило пациенту через час после операции вернутся к нормальному дыханию. В настоящее время он проходит послеоперационное лечение. Ранее URA.RU сообщало о другой операции, вернувшей человека к полноценной жизни. Сургутские врачи бесплатно установили в половой орган мужчины протез, что уже через два месяца позволит сургутянину вести половую жизнь, которой он был лишен несколько лет. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Онкологи Сургутской окружной клинической больницы впервые в Югре выполнили уникальную операцию — удалили у пациента часть трахеи, пораженную опухолью, вернув человеку возможность полноценно дышать. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «У 58-летнего сургутянина около двух месяцев назад появились затруднения в дыхании. При проведении фибробронхоскопии специалисты выявили опухоль трахеи. У больного прогрессивно нарастали симптомы стеноза трахеи в виде выраженной одышки с практически полным перекрытием просвета органа, поэтому было решено оперировать пациента в Югре», — рассказал URA.RU Алексей Аксарин, руководитель онкологического центра Сургутской окружной клинической больницы. По словам специалистов, обычно больных с такой локализацией опухоли оперируют в Федеральных онкологических центрах. Первая такая операция в Сургуте прошла успешно благодаря слаженной и четкой работе бригады онкологов, анестезиологов и эндоскопистов. Хирургическое вмешательство позволило пациенту через час после операции вернутся к нормальному дыханию. В настоящее время он проходит послеоперационное лечение. Ранее URA.RU сообщало о другой операции, вернувшей человека к полноценной жизни. Сургутские врачи бесплатно установили в половой орган мужчины протез, что уже через два месяца позволит сургутянину вести половую жизнь, которой он был лишен несколько лет.