19 сентября 2022

В Челябинске мать одним ударом ножа убила пьющего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина устала от пьянства и скандалов Фото:

В Челябинске мать убила 32-летнего сына, устав от его пьянства. Женщина нанесла мужчине один удар ножом, который и стал смертельным, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Семейная драма произошла днем 19 августа в одной из квартир дома на Проспекте Победы. Сын в очередной раз пришел домой пьяным и устроил скандал. 51-летняя женщина, устав терпеть унижения, взяла кухонный нож и ударила им сына, ранение оказалось смертельным», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Женщина признала причастность к преступлению. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске мать убила 32-летнего сына, устав от его пьянства. Женщина нанесла мужчине один удар ножом, который и стал смертельным, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Семейная драма произошла днем 19 августа в одной из квартир дома на Проспекте Победы. Сын в очередной раз пришел домой пьяным и устроил скандал. 51-летняя женщина, устав терпеть унижения, взяла кухонный нож и ударила им сына, ранение оказалось смертельным», — рассказал источник. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Женщина признала причастность к преступлению. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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