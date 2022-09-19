В Челябинске мать одним ударом ножа убила пьющего сына

Женщина устала от пьянства и скандалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске мать убила 32-летнего сына, устав от его пьянства. Женщина нанесла мужчине один удар ножом, который и стал смертельным, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Семейная драма произошла днем 19 августа в одной из квартир дома на Проспекте Победы. Сын в очередной раз пришел домой пьяным и устроил скандал. 51-летняя женщина, устав терпеть унижения, взяла кухонный нож и ударила им сына, ранение оказалось смертельным», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Женщина признала причастность к преступлению. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.