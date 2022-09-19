19 сентября 2022

Курганцы массово фотографируют картофель в форме сердца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, картофель, картошка
Курганцы публикуют снимки свежего урожая картофеля, напоминающий по форме сердце Фото:

Жители Кургана и области фотографируют урожай картофеля, напоминающий по своей форме сердце. Соответствующие снимки пользователи публикуют в местных пабликах «ВКонтакте».

«Ошибаетесь, вот вам пример, что все не так», — подписал фотографию картофеля в виде сердца пользователь Егор Иванов. Сообщение написано в ответ на пост об овощах с рожками и ногами: «Я так понял, в этом году *****[имеющие половой орган] помидоры, картошка, морковь и огурцы?». Оба поста опубликованы в группе «Инцидент|Курган». Другие пользователи также поделились снимками необычного картофеля.

Ранее URA.RU писало, что в Сафакулевском районе Курганской области выросли рогатые помидоры. Пользователи соцсети «ВКонтакте» также придумали названия сортов для необычного урожая — «Двойная непристойность» и «Рогоносец».

Курганцы делятся снимками картофеля в форме сердца
Еще один «сердечный» картофель выложила пользовательница Ирина Павлова
Также курганцы публикуют урожай мелкой картошки в форме сердца
Помимо картофеля у курганцев выросли помидоры в виде сердца

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Жители Кургана и области фотографируют урожай картофеля, напоминающий по своей форме сердце. Соответствующие снимки пользователи публикуют в местных пабликах «ВКонтакте». «Ошибаетесь, вот вам пример, что все не так», — подписал фотографию картофеля в виде сердца пользователь Егор Иванов. Сообщение написано в ответ на пост об овощах с рожками и ногами: «Я так понял, в этом году *****[имеющие половой орган] помидоры, картошка, морковь и огурцы?». Оба поста опубликованы в группе «Инцидент|Курган». Другие пользователи также поделились снимками необычного картофеля. Ранее URA.RU писало, что в Сафакулевском районе Курганской области выросли рогатые помидоры. Пользователи соцсети «ВКонтакте» также придумали названия сортов для необычного урожая — «Двойная непристойность» и «Рогоносец».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...