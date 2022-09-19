Курганцы массово фотографируют картофель в форме сердца

Жители Кургана и области фотографируют урожай картофеля, напоминающий по своей форме сердце. Соответствующие снимки пользователи публикуют в местных пабликах «ВКонтакте».
«Ошибаетесь, вот вам пример, что все не так», — подписал фотографию картофеля в виде сердца пользователь Егор Иванов. Сообщение написано в ответ на пост об овощах с рожками и ногами: «Я так понял, в этом году *****[имеющие половой орган] помидоры, картошка, морковь и огурцы?». Оба поста опубликованы в группе «Инцидент|Курган». Другие пользователи также поделились снимками необычного картофеля.
Ранее URA.RU писало, что в Сафакулевском районе Курганской области выросли рогатые помидоры. Пользователи соцсети «ВКонтакте» также придумали названия сортов для необычного урожая — «Двойная непристойность» и «Рогоносец».
Курганцы делятся снимками картофеля в форме сердца
Егор Иванов, «Инцидент|Курган»
Еще один «сердечный» картофель выложила пользовательница Ирина Павлова
«Инцидент|Курган»
Также курганцы публикуют урожай мелкой картошки в форме сердца
«Инцидент|Курган»
Помимо картофеля у курганцев выросли помидоры в виде сердца
«Инцидент|Курган»
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Жители Кургана и области фотографируют урожай картофеля, напоминающий по своей форме сердце. Соответствующие снимки пользователи публикуют в местных пабликах «ВКонтакте». «Ошибаетесь, вот вам пример, что все не так», — подписал фотографию картофеля в виде сердца пользователь Егор Иванов. Сообщение написано в ответ на пост об овощах с рожками и ногами: «Я так понял, в этом году *****[имеющие половой орган] помидоры, картошка, морковь и огурцы?». Оба поста опубликованы в группе «Инцидент|Курган». Другие пользователи также поделились снимками необычного картофеля. Ранее URA.RU писало, что в Сафакулевском районе Курганской области выросли рогатые помидоры. Пользователи соцсети «ВКонтакте» также придумали названия сортов для необычного урожая — «Двойная непристойность» и «Рогоносец».