Курганцы массово фотографируют картофель в форме сердца

Курганцы публикуют снимки свежего урожая картофеля, напоминающий по форме сердце Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана и области фотографируют урожай картофеля, напоминающий по своей форме сердце. Соответствующие снимки пользователи публикуют в местных пабликах «ВКонтакте».

«Ошибаетесь, вот вам пример, что все не так», — подписал фотографию картофеля в виде сердца пользователь Егор Иванов. Сообщение написано в ответ на пост об овощах с рожками и ногами: «Я так понял, в этом году *****[имеющие половой орган] помидоры, картошка, морковь и огурцы?». Оба поста опубликованы в группе «Инцидент|Курган». Другие пользователи также поделились снимками необычного картофеля.

Ранее URA.RU писало, что в Сафакулевском районе Курганской области выросли рогатые помидоры. Пользователи соцсети «ВКонтакте» также придумали названия сортов для необычного урожая — «Двойная непристойность» и «Рогоносец».

Курганцы делятся снимками картофеля в форме сердца Егор Иванов, «Инцидент|Курган»

Еще один «сердечный» картофель выложила пользовательница Ирина Павлова «Инцидент|Курган»

Также курганцы публикуют урожай мелкой картошки в форме сердца «Инцидент|Курган»