19 сентября 2022

Зараженные сливы разрешили продавать в Свердловской области

Свердловский Россельхознадзор выявил калифорнийскую щитовку в 10 тоннах свежих слив из Казахстана
© Служба новостей «URA.RU»
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Сливы. Курган, сливы, слива
Сливы оказались заражены вредителем Фото:

Специалисты свердловского управления Россельхознадзора разрешили ввоз десятитонной партии слив, зараженных вредителем — калифорнийской щитовкой. Товар поступил в регион из Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе управления.

«В Свердловскую область ввезли почти 10 тонн казахстанских слив, зараженных карантинным вредителем плодовых культур калифорнийской щитовкой. Управление Россельхознадзора по Свердловской области разрешило ввоз слив из Казахстана в регион. К тому же калифорнийская щитовка безопасна для человека, так что сливы со свердловских фруктовых прилавков не пропадут», — поделились в ведомстве.

Калифорнийская щитовка относится к карантинным вредителям, ограниченно распространенным на территории РФ. Поражает около 270 видов из 84 семейств. Пораженное калифорнийской щитовкой дерево ослабевает, его кора трескается и отмирает, листья преждевременно опадают, урожай резко снижается, затем дерево засыхает.

Ранее агентство писало, что в Свердловской области обнаружили 17,9 тонны нектаринов и слив, зараженных вредителем. Но несмотря на то, что партии заселены опасным насекомым, фрукты разрешили продавать на территории Екатеринбурга.

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Специалисты свердловского управления Россельхознадзора разрешили ввоз десятитонной партии слив, зараженных вредителем — калифорнийской щитовкой. Товар поступил в регион из Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе управления. «В Свердловскую область ввезли почти 10 тонн казахстанских слив, зараженных карантинным вредителем плодовых культур калифорнийской щитовкой. Управление Россельхознадзора по Свердловской области разрешило ввоз слив из Казахстана в регион. К тому же калифорнийская щитовка безопасна для человека, так что сливы со свердловских фруктовых прилавков не пропадут», — поделились в ведомстве. Калифорнийская щитовка относится к карантинным вредителям, ограниченно распространенным на территории РФ. Поражает около 270 видов из 84 семейств. Пораженное калифорнийской щитовкой дерево ослабевает, его кора трескается и отмирает, листья преждевременно опадают, урожай резко снижается, затем дерево засыхает. Ранее агентство писало, что в Свердловской области обнаружили 17,9 тонны нектаринов и слив, зараженных вредителем. Но несмотря на то, что партии заселены опасным насекомым, фрукты разрешили продавать на территории Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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