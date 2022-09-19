Зараженные сливы разрешили продавать в Свердловской области

Свердловский Россельхознадзор выявил калифорнийскую щитовку в 10 тоннах свежих слив из Казахстана

20 сентября 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Сливы оказались заражены вредителем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалисты свердловского управления Россельхознадзора разрешили ввоз десятитонной партии слив, зараженных вредителем — калифорнийской щитовкой. Товар поступил в регион из Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе управления. «В Свердловскую область ввезли почти 10 тонн казахстанских слив, зараженных карантинным вредителем плодовых культур калифорнийской щитовкой. Управление Россельхознадзора по Свердловской области разрешило ввоз слив из Казахстана в регион. К тому же калифорнийская щитовка безопасна для человека, так что сливы со свердловских фруктовых прилавков не пропадут», — поделились в ведомстве. Калифорнийская щитовка относится к карантинным вредителям, ограниченно распространенным на территории РФ. Поражает около 270 видов из 84 семейств. Пораженное калифорнийской щитовкой дерево ослабевает, его кора трескается и отмирает, листья преждевременно опадают, урожай резко снижается, затем дерево засыхает. Ранее агентство писало, что в Свердловской области обнаружили 17,9 тонны нектаринов и слив, зараженных вредителем. Но несмотря на то, что партии заселены опасным насекомым, фрукты разрешили продавать на территории Екатеринбурга.

Специалисты свердловского управления Россельхознадзора разрешили ввоз десятитонной партии слив, зараженных вредителем — калифорнийской щитовкой. Товар поступил в регион из Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе управления. «В Свердловскую область ввезли почти 10 тонн казахстанских слив, зараженных карантинным вредителем плодовых культур калифорнийской щитовкой. Управление Россельхознадзора по Свердловской области разрешило ввоз слив из Казахстана в регион. К тому же калифорнийская щитовка безопасна для человека, так что сливы со свердловских фруктовых прилавков не пропадут», — поделились в ведомстве. Калифорнийская щитовка относится к карантинным вредителям, ограниченно распространенным на территории РФ. Поражает около 270 видов из 84 семейств. Пораженное калифорнийской щитовкой дерево ослабевает, его кора трескается и отмирает, листья преждевременно опадают, урожай резко снижается, затем дерево засыхает. Ранее агентство писало, что в Свердловской области обнаружили 17,9 тонны нектаринов и слив, зараженных вредителем. Но несмотря на то, что партии заселены опасным насекомым, фрукты разрешили продавать на территории Екатеринбурга.