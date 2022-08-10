Екатеринбуржцы съедят почти 18 тонн зараженных фруктов

11 августа 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Нектарины и сливы с вредителем попадут на прилавки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалисты Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили 17,9 тонны нектаринов и слив, зараженных вредителем. Но несмотря на то, что партии заселены опасным насекомым, фрукты разрешили продавать на территории Екатеринбурга, говорится в пресс-релизе ведомства. «С начала августа на плодоовощную базу в Екатеринбурге автотранспортом поступило 892 тонны фруктов и 200 тонн свежих овощей из Казахстана и Киргизии. Из них в 6,5 тонны слив и 11,4 тонны нектаринов обнаружен карантинный объект — калифорнийская щитовка», — сообщило ведомство. Калифорнийская щитовка является опасным многоядным вредителем и способна поражать более 150 культур. Особую опасность насекомое представляет для саженцев и черенков растений, а вот для плодов, по мнению экспертов, фитосанитарный риск невысок. «В связи с тем, что основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, то данная продукция разрешена для реализации на территории Свердловской области. Необходимо перед употреблением тщательно мыть фрукты», — указано в релизе. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область уже завезли партию зараженных слив. Почти 40 тонн зараженных фруктов также разрешили продавать в магазинах.

Специалисты Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили 17,9 тонны нектаринов и слив, зараженных вредителем. Но несмотря на то, что партии заселены опасным насекомым, фрукты разрешили продавать на территории Екатеринбурга, говорится в пресс-релизе ведомства. «С начала августа на плодоовощную базу в Екатеринбурге автотранспортом поступило 892 тонны фруктов и 200 тонн свежих овощей из Казахстана и Киргизии. Из них в 6,5 тонны слив и 11,4 тонны нектаринов обнаружен карантинный объект — калифорнийская щитовка», — сообщило ведомство. Калифорнийская щитовка является опасным многоядным вредителем и способна поражать более 150 культур. Особую опасность насекомое представляет для саженцев и черенков растений, а вот для плодов, по мнению экспертов, фитосанитарный риск невысок. «В связи с тем, что основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, то данная продукция разрешена для реализации на территории Свердловской области. Необходимо перед употреблением тщательно мыть фрукты», — указано в релизе. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область уже завезли партию зараженных слив. Почти 40 тонн зараженных фруктов также разрешили продавать в магазинах.