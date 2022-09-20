В Перми представили план реконструкции одной из самых загруженных улиц

Власти представили проект реконструкции одной из самых загруженных улиц Перми

Улицу Соликамскую хотят расширить до четырех полос Фото: Екатерина Сычкова

Власти Пермского края представили проект реконструкции улицы Соликамской (также известной как Соликамский тракт) — одной из самых загруженных в Перми. Документацию по планировке территории, касающейся расширения объекта, подготовило ООО «Пермархбюро». Она размещена на сайте министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности края.

«В соответствие с намечаемой реконструкцией ул. Соликамской […] будет осуществляться строительство новых и переустройство существующих объектов капитального строительства, а именно: строительство четырех полос движения транспорта с обустройством конструктивных элементов дороги (искусственные сооружения, мостовые переходы) устройство площадок под размещение локальных очистных сооружений для сбора поверхностных сточных вод, строительство кабельной канализации, шумозащитных экранов, комплекса техсредств организации дорожного движения», — поясняется в документации.

Реконструкция улицы подразумевает четыре этапа: первый — от площади Восстания до переулка 1-й Бойный, второй — от переулка 1-й Бойный до улицы Адлеровская, третий — от ул Адлеровской до границы работ по объекту «Северный железнодорожный обход Перми», четвертый — от границы работ по объекту «Северный железнодорожный обход Перми» до улицы Первомайская.

Общая протяженность реконструированных участков составит 8,9 км. В представленной на сайте регионального минимущества документации отмечается, что «здания и сооружения, попадающие в зону строительства, подлежат демонтажу». Ранее сообщалось, что для расширения дороги власти намерены изъят сотни объектов недвижимости, в том числе, земельные участки.

Улица Соликамская является одной из самых загруженных в Перми. Двухполосная дорога связывает Мотовилихинский район с отдаленными микрорайонами лево-и правобережной части города. В часы пик на дороге регулярно возникают заторы.

На чертеже представлен один из участков улицы Соликамской, которую планируется реконструировать — на нем показана примыкающая к Соликамской улица Гашкова. Участки, предлагаемые к изъятию, выделены красным цветом Скрин с сайта migd.permkrai.ru