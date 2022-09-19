Трассу из Тюмени в Омск перекрыли из-за загоревшейся маршрутки

Федеральная трасса Тюмень — Омск встала в пробку из-за перекрытия после ЧП с маршрутным такси

20 сентября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

На трассе образовалась пробка, по 2 км в каждую сторону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Частичное перекрытие и реверсивное движение введено на трассе Тюмень — Омск из-за загоревшегося на ней маршрутного такси. Об этом URA.RU рассказали в Уралуправтодор. Автомобиль воспламенился из-за короткого замыкания светофора. «На автодороге Р-402 ограничено движение. На 98 км трассы (ремонтный участок путепровода) произошло возгорание маршрутного такси Ford. Причиной стало короткое замыкания светофора. Введено реверсивное движение», — сообщили URA.RU в Уралуправтодор В пожаре никто не пострадал: маршрутка была без пассажиров. На месте работают МЧС, скорая помощь и ГИБДД. Участок, где произошло ЧП (на территории Заводоуковского района области), сковала пробка: по данным сервиса «Яндекс. Пробки» заторы растянулись на два километра в обоих направлениях.

Частичное перекрытие и реверсивное движение введено на трассе Тюмень — Омск из-за загоревшегося на ней маршрутного такси. Об этом URA.RU рассказали в Уралуправтодор. Автомобиль воспламенился из-за короткого замыкания светофора. «На автодороге Р-402 ограничено движение. На 98 км трассы (ремонтный участок путепровода) произошло возгорание маршрутного такси Ford. Причиной стало короткое замыкания светофора. Введено реверсивное движение», — сообщили URA.RU в Уралуправтодор В пожаре никто не пострадал: маршрутка была без пассажиров. На месте работают МЧС, скорая помощь и ГИБДД. Участок, где произошло ЧП (на территории Заводоуковского района области), сковала пробка: по данным сервиса «Яндекс. Пробки» заторы растянулись на два километра в обоих направлениях.