19 сентября 2022

Трассу из Тюмени в Омск перекрыли из-за загоревшейся маршрутки

Федеральная трасса Тюмень — Омск встала в пробку из-за перекрытия после ЧП с маршрутным такси
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, пробка, автомобильная пробка, ремонт дороги
На трассе образовалась пробка, по 2 км в каждую сторону Фото:

Частичное перекрытие и реверсивное движение введено на трассе Тюмень — Омск из-за загоревшегося на ней маршрутного такси. Об этом URA.RU рассказали в Уралуправтодор. Автомобиль воспламенился из-за короткого замыкания светофора.

«На автодороге Р-402 ограничено движение. На 98 км трассы (ремонтный участок путепровода) произошло возгорание маршрутного такси Ford. Причиной стало короткое замыкания светофора. Введено реверсивное движение», — сообщили URA.RU в Уралуправтодор

В пожаре никто не пострадал: маршрутка была без пассажиров. На месте работают МЧС, скорая помощь и ГИБДД. Участок, где произошло ЧП (на территории Заводоуковского района области), сковала пробка: по данным сервиса «Яндекс. Пробки» заторы растянулись на два километра в обоих направлениях.

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Частичное перекрытие и реверсивное движение введено на трассе Тюмень — Омск из-за загоревшегося на ней маршрутного такси. Об этом URA.RU рассказали в Уралуправтодор. Автомобиль воспламенился из-за короткого замыкания светофора. «На автодороге Р-402 ограничено движение. На 98 км трассы (ремонтный участок путепровода) произошло возгорание маршрутного такси Ford. Причиной стало короткое замыкания светофора. Введено реверсивное движение», — сообщили URA.RU в Уралуправтодор В пожаре никто не пострадал: маршрутка была без пассажиров. На месте работают МЧС, скорая помощь и ГИБДД. Участок, где произошло ЧП (на территории Заводоуковского района области), сковала пробка: по данным сервиса «Яндекс. Пробки» заторы растянулись на два километра в обоих направлениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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