Курганские предприятия принимают участие в международной выставке продуктов питания «World Food Moscow 2022»

Бизнесмены из Кургана участвуют в международной выставке в Москве (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские предприниматели и представители регионального Центра поддержки экспорта участвуют международной выставке продуктов питания «World Food Moscow 2022». Мероприятие продлится до 23 сентября. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Кургана (ТПП) Илья Назаренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в Москве начала работу 31-я международная осенняя выставка продуктов питания „World Food Moscow 2022“. В павильоне №3 в МВЦ „Крокус Экспо“ Курганскую область на выставке представили: ООО „Фруктолайн Экспорт“, ООО „Сатурн“ под торговой маркой „Курганский мясокомбинат“ и ИП Каширин Д. В. под торговой маркой ООО „Велес“», — написал Назаренко. Также на мероприятии присутствует курганская ТПП. Всего в выставке принимают участие свыше 700 компаний из 24 стран мира и 54 субъектов России. Из них более 260 компаний участвуют впервые.

Ранее URA.RU писало, что мясокомбинат «Велес» принял участие в международной выставке «Агрорусь» в Санкт-Петербург. Предприятие представило колбасу, пиво, консервы и деликатесы. После продукцию курганского мясокомбината оценили в Минсельхозе России. Также сообщалось, что курганские топ-менеджеры улетели на промышленные спецвыставки в Казахстан.