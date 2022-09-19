19 сентября 2022

Курганские топ-менеджеры улетают на крупнейшие международные события в Казахстан

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Предприятия Кургана примут участие в спецвыставках в Казахстане (архивное фото) Фото:

Курганский производитель высокотехнологичных алмазных выглаживателей «Sensor-Tool» посетит международную специализированную выставку по машиностроению и металлообработке «Kazakhstan Machinery Fair» в Республике Казахстан. Мероприятие пройдет 21—23 сентября в городе Астана. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель предприятия.

«Казахские партнеры вышли на нас, пригласили встать с ними на один стенд на выставке. Мы согласились. Сейчас в Казахстане очень хорошо развивается промышленность и общемировая тенденция на перенос промышленных центров в азиатские регионы. Конечно там не такой большой рынок как в России, но безусловно на него тоже стоит заходить. Тем более, что Казахстан находится рядом с Курганской областью. Уверены, что заинтересованность в нашей продукции точно будет. Вероятно, что после выставки у нас появятся и новые клиенты», — рассказал представитель компании «Sensor-Tool». На выставке примут участие более 250 компаний из 17 стран мира. На ней представят новинки оборудования и технологий в машиностроительной индустрии.

Еще одна международная выставка «Mining And Metals Central Asia», посвященная горному оборудованию, добыче и обогащению руд и минералов, пройдет городе Алматы 20—22 сентября. Из курганских предприятий данное мероприятие посетит машиностроительный завод конвейерного оборудования (КМЗКО). «Приглашает партнеров посетить наш стенд на выставке „Mining And Metals Central Asia“ в Алматы. Мероприятие пройдет с 20 по 22 сентября», — написал представитель предприятия КМЗКО.

Ранее URA.RU писало, что курганские VIP поедут на международную выставку ЖКХ в Беларусь. Мероприятие планируют посетить представители дорожной техники и арматуростроения. Также сообщалось, что курганские власти помогут предпринимателям с поездками за границу с бизнес-миссиями.

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Курганский производитель высокотехнологичных алмазных выглаживателей «Sensor-Tool» посетит международную специализированную выставку по машиностроению и металлообработке «Kazakhstan Machinery Fair» в Республике Казахстан. Мероприятие пройдет 21—23 сентября в городе Астана. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель предприятия. «Казахские партнеры вышли на нас, пригласили встать с ними на один стенд на выставке. Мы согласились. Сейчас в Казахстане очень хорошо развивается промышленность и общемировая тенденция на перенос промышленных центров в азиатские регионы. Конечно там не такой большой рынок как в России, но безусловно на него тоже стоит заходить. Тем более, что Казахстан находится рядом с Курганской областью. Уверены, что заинтересованность в нашей продукции точно будет. Вероятно, что после выставки у нас появятся и новые клиенты», — рассказал представитель компании «Sensor-Tool». На выставке примут участие более 250 компаний из 17 стран мира. На ней представят новинки оборудования и технологий в машиностроительной индустрии. Еще одна международная выставка «Mining And Metals Central Asia», посвященная горному оборудованию, добыче и обогащению руд и минералов, пройдет городе Алматы 20—22 сентября. Из курганских предприятий данное мероприятие посетит машиностроительный завод конвейерного оборудования (КМЗКО). «Приглашает партнеров посетить наш стенд на выставке „Mining And Metals Central Asia“ в Алматы. Мероприятие пройдет с 20 по 22 сентября», — написал представитель предприятия КМЗКО. Ранее URA.RU писало, что курганские VIP поедут на международную выставку ЖКХ в Беларусь. Мероприятие планируют посетить представители дорожной техники и арматуростроения. Также сообщалось, что курганские власти помогут предпринимателям с поездками за границу с бизнес-миссиями.
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