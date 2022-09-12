Минсельхоз отметил предприятие курганского депутата за пиво

Курганский мясокомбинат получил награду от Министерства сельского хозяйства
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Группа комиссар. Курган , ильтяков дмитрий
Продукцию, которую производит предприятие депутата Дмитрия Ильтякова, оценили в федеральном министерстве (архивное фото) Фото:

Продукция курганского мясокомбината «Велес», генеральным директором которого является депутат облдумы Дмитрий Ильтяков, получила награду от Министерства сельского хозяйства России. Федеральное ведомство отметило местные колбасы и пиво. Информация опубликована в официальной группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«В номинации „За производство высококачественной продовольственной продукции“ высшие оценки получили колбаски „Детские“, сырокопченая колбаса „Брауншвейгская“, тушеная свинина высшего сорта и светлое пшеничное пиво Weissbier», — указано в сообщении. Конкурс проходил в рамках международной выставки «Агрорусь» в Санкт-Петербурге. В нем принимали участие 55 компаний из российских регионов, Белоруссии и Нидерландов.

Ранее URA.RU писало, что Ильтяков увез свою продукцию на международную выставку «Агрорусь» в Санкт-Петербург. На стенде предприятия проходила дегустация колбас, консервов и деликатесов.

Минсельхоз наградил курганский мясокомбинат

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Продукция курганского мясокомбината «Велес», генеральным директором которого является депутат облдумы Дмитрий Ильтяков, получила награду от Министерства сельского хозяйства России. Федеральное ведомство отметило местные колбасы и пиво. Информация опубликована в официальной группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте». «В номинации „За производство высококачественной продовольственной продукции“ высшие оценки получили колбаски „Детские“, сырокопченая колбаса „Брауншвейгская“, тушеная свинина высшего сорта и светлое пшеничное пиво Weissbier», — указано в сообщении. Конкурс проходил в рамках международной выставки «Агрорусь» в Санкт-Петербурге. В нем принимали участие 55 компаний из российских регионов, Белоруссии и Нидерландов. Ранее URA.RU писало, что Ильтяков увез свою продукцию на международную выставку «Агрорусь» в Санкт-Петербург. На стенде предприятия проходила дегустация колбас, консервов и деликатесов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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