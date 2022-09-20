Юрист рассказал, кого первыми призовут в случае мобилизации в РФ

В случае введения всеобщей мобилизации в России, в первую очередь будут призваны граждане, уже отслужившие в вооруженных силах, а также люди с военным образованием и сотрудники силовых ведомств. Об этом рассказал адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.
«Порядок здесь следующий: людям, состоящим на воинском учете, направляют повестки с требованием о прибытии в военкомат. Затем происходит предписание к военной части», — рассказал он. Его слова приводит Lenta.ru. Также он подчеркнул, что всеобщая мобилизация объявляется только в военное время, то есть в период, когда страна находится в состоянии открытой войны. Во время военной операции, которой сейчас и является спецоперация на Украине — мобилизации быть не может.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. В настоящий момент, в связи с текущей ситуацией, в Госдуме приняли в третьем чтении поправки в законопроект о включении в Уголовный кодекс РФ понятий «мобилизация» и «военное время».
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В случае введения всеобщей мобилизации в России, в первую очередь будут призваны граждане, уже отслужившие в вооруженных силах, а также люди с военным образованием и сотрудники силовых ведомств. Об этом рассказал адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов. «Порядок здесь следующий: людям, состоящим на воинском учете, направляют повестки с требованием о прибытии в военкомат. Затем происходит предписание к военной части», — рассказал он. Его слова приводит Lenta.ru. Также он подчеркнул, что всеобщая мобилизация объявляется только в военное время, то есть в период, когда страна находится в состоянии открытой войны. Во время военной операции, которой сейчас и является спецоперация на Украине — мобилизации быть не может. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. В настоящий момент, в связи с текущей ситуацией, в Госдуме приняли в третьем чтении поправки в законопроект о включении в Уголовный кодекс РФ понятий «мобилизация» и «военное время».