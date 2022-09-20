Юрист рассказал, кого первыми призовут в случае мобилизации в РФ

Юрист Карабанов: в случае мобилизации в РФ будут призваны граждане отслужившие в армии и силовики

20 сентября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

По словам юриста, в случае мобилизации призовут граждан, отслуживших в армии, из силовых структур и получивших военное образование Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае введения всеобщей мобилизации в России, в первую очередь будут призваны граждане, уже отслужившие в вооруженных силах, а также люди с военным образованием и сотрудники силовых ведомств. Об этом рассказал адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов. «Порядок здесь следующий: людям, состоящим на воинском учете, направляют повестки с требованием о прибытии в военкомат. Затем происходит предписание к военной части», — рассказал он. Его слова приводит Lenta.ru. Также он подчеркнул, что всеобщая мобилизация объявляется только в военное время, то есть в период, когда страна находится в состоянии открытой войны. Во время военной операции, которой сейчас и является спецоперация на Украине — мобилизации быть не может. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. В настоящий момент, в связи с текущей ситуацией, в Госдуме приняли в третьем чтении поправки в законопроект о включении в Уголовный кодекс РФ понятий «мобилизация» и «военное время».

В случае введения всеобщей мобилизации в России, в первую очередь будут призваны граждане, уже отслужившие в вооруженных силах, а также люди с военным образованием и сотрудники силовых ведомств. Об этом рассказал адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов. «Порядок здесь следующий: людям, состоящим на воинском учете, направляют повестки с требованием о прибытии в военкомат. Затем происходит предписание к военной части», — рассказал он. Его слова приводит Lenta.ru. Также он подчеркнул, что всеобщая мобилизация объявляется только в военное время, то есть в период, когда страна находится в состоянии открытой войны. Во время военной операции, которой сейчас и является спецоперация на Украине — мобилизации быть не может. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. В настоящий момент, в связи с текущей ситуацией, в Госдуме приняли в третьем чтении поправки в законопроект о включении в Уголовный кодекс РФ понятий «мобилизация» и «военное время».