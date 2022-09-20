Юрист рассказал, кого первыми призовут в случае мобилизации в РФ

Юрист Карабанов: в случае мобилизации в РФ будут призваны граждане отслужившие в армии и силовики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проводы контрактников. Тюмень , военные, солдаты, флаг рф, флаг россии, служба по контракту, вечный огонь, контрактники
По словам юриста, в случае мобилизации призовут граждан, отслуживших в армии, из силовых структур и получивших военное образование Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае введения всеобщей мобилизации в России, в первую очередь будут призваны граждане, уже отслужившие в вооруженных силах, а также люди с военным образованием и сотрудники силовых ведомств. Об этом рассказал адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

«Порядок здесь следующий: людям, состоящим на воинском учете, направляют повестки с требованием о прибытии в военкомат. Затем происходит предписание к военной части», — рассказал он. Его слова приводит Lenta.ru. Также он подчеркнул, что всеобщая мобилизация объявляется только в военное время, то есть в период, когда страна находится в состоянии открытой войны. Во время военной операции, которой сейчас и является спецоперация на Украине — мобилизации быть не может.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. В настоящий момент, в связи с текущей ситуацией, в Госдуме приняли в третьем чтении поправки в законопроект о включении в Уголовный кодекс РФ понятий «мобилизация» и «военное время».

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В случае введения всеобщей мобилизации в России, в первую очередь будут призваны граждане, уже отслужившие в вооруженных силах, а также люди с военным образованием и сотрудники силовых ведомств. Об этом рассказал адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов. «Порядок здесь следующий: людям, состоящим на воинском учете, направляют повестки с требованием о прибытии в военкомат. Затем происходит предписание к военной части», — рассказал он. Его слова приводит Lenta.ru. Также он подчеркнул, что всеобщая мобилизация объявляется только в военное время, то есть в период, когда страна находится в состоянии открытой войны. Во время военной операции, которой сейчас и является спецоперация на Украине — мобилизации быть не может. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. В настоящий момент, в связи с текущей ситуацией, в Госдуме приняли в третьем чтении поправки в законопроект о включении в Уголовный кодекс РФ понятий «мобилизация» и «военное время».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...