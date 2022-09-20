Госдума приняла поправки о мобилизации и военном времени 20 сентября 2022 в 15:21 Размер текста - 17 + Госдума на законодательном уровне ввела понятия «мобилизация» и «военное время» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственная дума РФ в третьем чтении единогласно приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте базы законопроектов Госдумы. Согласно новым поправкам, мародерство, добровольная сдача в плен, и самовольное оставление части в период боевых действий влекут лишение свободы вплоть до 15 лет. Кроме того, теперь за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК). Ранее сообщалось, что Госдума хочет ввести поправки о мобилизации и военном времени. URA.RU приводит главные изменения поправок о мобилизации и военного времени. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Государственная дума РФ в третьем чтении единогласно приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте базы законопроектов Госдумы. Согласно новым поправкам, мародерство, добровольная сдача в плен, и самовольное оставление части в период боевых действий влекут лишение свободы вплоть до 15 лет. Кроме того, теперь за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК). Ранее сообщалось, что Госдума хочет ввести поправки о мобилизации и военном времени. URA.RU приводит главные изменения поправок о мобилизации и военного времени. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям