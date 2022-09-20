Пугачеву проверят на дискредитацию ВС РФ

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Аллу Пугачеву заподозрили в дискредитации армии РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Певицу Аллу Пугачеву проверят на предмет дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно. Новости»

«В органы обратилась жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой в telegram. Женщина решила, что певица может и не соответствует критерию „иноагента“, но оскорбляет российскую армию. Делом занимаются сотрудники подмосковной полиции», — пишет канал.

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Певицу Аллу Пугачеву проверят на предмет дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно. Новости» «В органы обратилась жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой в telegram. Женщина решила, что певица может и не соответствует критерию „иноагента“, но оскорбляет российскую армию. Делом занимаются сотрудники подмосковной полиции», — пишет канал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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