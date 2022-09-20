Пугачеву проверят на дискредитацию ВС РФ 20 сентября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 + Аллу Пугачеву заподозрили в дискредитации армии РФ Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Певицу Аллу Пугачеву проверят на предмет дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно. Новости» «В органы обратилась жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой в telegram. Женщина решила, что певица может и не соответствует критерию „иноагента“, но оскорбляет российскую армию. Делом занимаются сотрудники подмосковной полиции», — пишет канал. Певицу Аллу Пугачеву проверят на предмет дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно. Новости» «В органы обратилась жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой в telegram. Женщина решила, что певица может и не соответствует критерию „иноагента“, но оскорбляет российскую армию. Делом занимаются сотрудники подмосковной полиции», — пишет канал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям