Пугачеву проверят на дискредитацию ВС РФ

Аллу Пугачеву заподозрили в дискредитации армии РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Певицу Аллу Пугачеву проверят на предмет дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно. Новости»
«В органы обратилась жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой в telegram. Женщина решила, что певица может и не соответствует критерию „иноагента“, но оскорбляет российскую армию. Делом занимаются сотрудники подмосковной полиции», — пишет канал.
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