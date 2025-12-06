По словам пленного, мужское население Украины не может спокойно выйти на улицы, поскольку их тут же отправляют в военкоматы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мужчины на Украине фактически лишены возможности свободно появляться на улицах. Их задерживают, насильно сажают в автобусы военкоматов и отправляют на верную гибель. Об этом URA.RU рассказали в Минобороны, ссылаясь на слова военнослужащего 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Михаила Седорака, который добровольно сдался в плен российским военным группировки войск «Центр» в зоне спецоперации.

«Пошел на остановку, подъехал автобус, сказали мне, что надо обновить данные. Привезли меня в ТЦК. <…> Отправили в учебку, в двух местах. Не особо хорошо нас там учили — в дальнейшем оно мне толком ничем не помогло», — сказал Седорак о своей мобилизации.

Пленный военнослужащий также сообщил, что на позициях, куда его направило командование, личному составу было приказано «сидеть и слушать», а при возникновении какого-либо «шума» открывать огонь. По его словам, перед началом операции он вместе с сослуживцами уведомил командование о намерении выйти с указанных позиций. Продвинуться им удалось не более чем на сотню метров, после чего они были задержаны и взяты в плен российскими военными.

«Пришли на позиции, поменяли людей, которые там были, и сказали нам, чтобы мы сидели и слушали, и на шум открывали огонь. Перед операцией передали, что мы будем выходить. И буквально мы прошли 100 метров и встретили ваших ребят. Они нас взяли уже в плен», — сообщил военнопленный.

Кроме того, Седорак добавил, что не усматривает целесообразности в продолжении вооруженного противостояния с российской армией, поскольку, по его мнению, это не позволит украинцам добиться тех преимуществ и результатов, на которые они рассчитывают. Пленный отметил, что если раньше для населения Украины это был «безвиз», то теперь в нем нет никакого смысла для мужской части страны.