У губернатора Шумкова появились претензии к новым мэрам

У губернатора Курганской области Вадима Шумкова появились вопросы к главам по отопительному сезону

Губернатор Вадим Шумков будет строго спрашивать с глав округов за подготовку к отопительному сезону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У губернатора Курганской области Вадима Шумкова появились замечания к работе глав Притобольного района, Щучанского и Петуховского округов, которые были недавно избраны. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. В частности, претензии касаются подготовки муниципалитетов к отопительному сезону.

«К Дмитрию Спиридонову, который возглавляет Притобольный район с августа, Геннадию Подкорытову, руководящему Щучанским округом с конца июля, появились первые вопросы от губернатора. Претензии касаются подготовки и дальнейшего прохождения отопительного сезона на территориях. Традиционно в этом же списке глава Петуховского округа Игорь Арзин», — пояснил один из источников. Другой инсайдер, близкий к политическим элитам, предположил, что в ближайшее время Шумков может приехать в эти муниципалитеты с проверкой.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Подкорытов уточнил, что подготовка к отопительному сезону в округе идет в штатном режиме, никаких срывов не будет. У Спиридонова получить оперативный комментарий не удалось. Глава Притобольного района во время звонка корреспондента был на совещании и попросил позвонить позже. На момент публикации не удалось дозвониться до Арзина. Его телефон оказался недоступен.

В департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой рассказать о подготовке к отопительному сезону в области, и какие есть проблемы. В правительстве пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что Шумков поручил проверить муниципальные власти и коммунальщиков на готовность к отопительному сезону и призвал жестко наказывать нарушителей за срыв сроков. По данным властей, проверка пройдет по всем муниципальным образованиям, Кургану и Шадринску. На особом контроле Притобольный район, Щучанский и ряд других округов, где возникали вопросы в предыдущие отопительные периоды со стороны населения и со стороны контрольно-надзорных структур.