Шумков пообещал наказать коммунальщиков, если они сорвут отопительный сезон

В Курганской области муниципальным предприятиям устроят проверки

Коммунальщиков Курганской области проверят на готовность к зиме (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проверить коммунальщиков на готовность к отопительному сезону и призвал жестко наказывать нарушителей за срыв сроков. Об этом глава региона заявил в ходе совещания, посвященному вопросам подготовки перехода к зимнему периоду, сообщает telegram-канал «Курганская область официально».

«По поручению Вадима Шумкова будет проведена проверка объектов и организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также организаций, занимающихся их строительством, ремонтом и обслуживанием. <…> Все незаконные „художества“, совершаемые руководством муниципальных предприятий с бюджетными деньгами либо топливными ресурсами, будут жестко наказываться. <…> Проверки начнутся в ближайшее время. Они пройдут по всем муниципальным образованиям, городам Кургану и Шадринску», — говорится в сообщении.

На особый контроль будут взяты ряд округов, где в прошлом поступали жалобы от населения и контрольно-надзорных структур. В частности, на совещании вспомнили некачественную работу в предыдущие отопительные периоды в Притобольном районе. Там в конце января 2021 года в селе Межборное из-за взрыва отопительного котла на две недели без тепла остались школа и дом культуры. Также чиновники, курирующие сферу ЖКХ отметили проблемы в Щучанском округе. По словам замгубернатора Константина Малышева, при выявлении нарушений возможно применение мер, определенных уголовным кодексом.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти массово закупили котельные в девять проблемных округов региона. Общая стоимость закупок составила более 300 миллионов рублей. Победителями аукционов стали компании из Екатеринбурга и Челябинска. Согласно контракту, работы по установке новых котельных должны выполнить осенью 2022 года и в начале 2023 года.