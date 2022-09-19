В Курганской области цены на автомобили и шины замедлили рост по итогам августам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам августа в Курганской области замедлился рост цен на автомобили, шины и топливо. Общий уровень инфляции в регионе составил 14,41%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Уральского ГУ Центробанка РФ.

«Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе уменьшился до 15,58% после 16,37% в июле. Продолжилось замедление роста цена на легковые автомобили, ускорилось удешевление смартфонов», — указано в сообщении. Потребительский спрос на товары длительного пользования остается сдержанным из-за ограниченного ассортимента моделей и комплектации автомобилей. Также на динамику цен повлияло укрепление рубля в предыдущие месяцы.

В том числе замедлился рост цен на автомобильные шины. Это связано со снижением спроса при наличии достаточных запасов данных товаров на рынке. «Из-за экспортных ограничений на внутреннем рынке моторного топлива продолжилось увеличение предложения. Как следствие, в августе снизились темпы роста цен на бензин и газового моторного топлива», — сообщают в Центробанке.

Всего по итогам августа инфляция в Курганской области замедлилась относительно показателей в июле на 1,08% до 14,41%. Общий уровень инфляции по России составил 14,3%.

До этого URA.RU сообщало, что индексация тарифов за жилищно-коммунальные услуги «разогнала» рост цен на все остальные категории услуг в Курганской области. В июле данный показатель достиг 9,46%. Месяцем ранее он составлял 9,33%.