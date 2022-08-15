Цены на услуги в Кургане увеличились из-за оплаты ЖКХ

Рост тарифов за ЖКХ «разогнал» цены на услуги в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Индексация тарифов за жилищно-коммунальные услуги «разогнала» рост цен на все остальные категории услуг в Курганской области. В июле показатель достиг 9,4%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Уральского ГУ Центробанка РФ.

«Годовой темп прироста цен на услуги увеличился с 9,33% в июне до 9,46% в июле. Сильнее всего на ускорение повлияла динамика цен на ЖКХ», — говорится в информационно-аналитическом отчете.

В Курганской области в 2022 году были проиндексированы цены на сжиженный газ. В прошлом году повышение тарифа не производилось. «На увеличение стоимости услуг в регионе также повлиял рост издержек операторов связи на обновление и обследование оборудования, а также последующий перенос их в стоимость абонентских тарифов», — указано в сообщении Центробанка.

Ранее URA.RU писало, что годовая инфляция в Курганской области в июле замедлилась на 1,31%, до 15,49%, относительно июня. Однако этот показатель выше, чем по УрФО (12,81%) и по России в целом (15,1%). Замедление инфляции стало следствием того, что на рынке скорректировались спрос и цены на товары.