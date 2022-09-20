Запорожская область объявит независимость в своих административных границах

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Международный порт Бердянска и Нижний Бердянский маяк. Запорожская область
По словам Владимира Рогова, Запорожская область объявит независимость после референдума Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По результатам предстоящего референдума, Запорожская область объявит независимость в своих административных границах. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«[Независимость] всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех [административных] границах Запорожской области», — пояснил он. Свое заявление он сделал в эфире программы «Соловьев LIVE». По его словам, на сегодня освобождено 73% территории Запорожской области.

Референдум в Запорожской области о вхождении в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября. В этих же числах референдум пройдет и на территориях Донбасса, а также и в Херсонской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима и нацбатов. С момента начала операции под контролем РФ находится часть Запорожской области, а также вся территория Херсонской области.

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По результатам предстоящего референдума, Запорожская область объявит независимость в своих административных границах. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «[Независимость] всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех [административных] границах Запорожской области», — пояснил он. Свое заявление он сделал в эфире программы «Соловьев LIVE». По его словам, на сегодня освобождено 73% территории Запорожской области. Референдум в Запорожской области о вхождении в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября. В этих же числах референдум пройдет и на территориях Донбасса, а также и в Херсонской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима и нацбатов. С момента начала операции под контролем РФ находится часть Запорожской области, а также вся территория Херсонской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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