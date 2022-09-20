Запорожская область объявит независимость в своих административных границах

20 сентября 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Рогова, Запорожская область объявит независимость после референдума Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По результатам предстоящего референдума, Запорожская область объявит независимость в своих административных границах. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «[Независимость] всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех [административных] границах Запорожской области», — пояснил он. Свое заявление он сделал в эфире программы «Соловьев LIVE». По его словам, на сегодня освобождено 73% территории Запорожской области. Референдум в Запорожской области о вхождении в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября. В этих же числах референдум пройдет и на территориях Донбасса, а также и в Херсонской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима и нацбатов. С момента начала операции под контролем РФ находится часть Запорожской области, а также вся территория Херсонской области.

По результатам предстоящего референдума, Запорожская область объявит независимость в своих административных границах. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «[Независимость] всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех [административных] границах Запорожской области», — пояснил он. Свое заявление он сделал в эфире программы «Соловьев LIVE». По его словам, на сегодня освобождено 73% территории Запорожской области. Референдум в Запорожской области о вхождении в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября. В этих же числах референдум пройдет и на территориях Донбасса, а также и в Херсонской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима и нацбатов. С момента начала операции под контролем РФ находится часть Запорожской области, а также вся территория Херсонской области.